Трамп заявил, что сдал свой третий когнитивный тест на "отлично"

11:35
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
09:54
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС
10 декабря, 02:10
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
10 декабря, 05:30
Детали мирного соглашения для Украины становятся более четкими - WP
07:35
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа
07:53
Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ
09:17
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
09:54
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире
10 декабря, 05:30
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:34
Еще один судебный иск против Odrex: вдова пациента клиники заявляет о фальсификации документов и медицинской халатности
9 декабря, 12:00
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
9 декабря, 07:23
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всего
10:30
В Белом доме на месте Восточного крыла теперь руины: новые кадры со строительства бального зала Трампа
07:53
Девять елок и игрушки из Диснейленда на 70 тыс. грн: украинская блогерша рассказала, как будет украшать дом к праздникам
9 декабря, 16:25
Даже "гениальная" музыка с ИИ "рассеивается в эфире другого интернет-мусора": Ди Каприо выразил сомнения относительно искусственного интеллекта в кино
9 декабря, 08:36
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros
8 декабря, 15:34
Трамп заявил, что сдал свой третий когнитивный тест на "отлично"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Дональд Трамп сообщил, что успешно прошел третий когнитивный тест на "отлично", комментируя дискуссии относительно его возраста и умственных способностей. Он утверждает, что мало кто сдает этот экзамен настолько хорошо.

Трамп заявил, что сдал свой третий когнитивный тест на "отлично"

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно «отлично» сдал уже третий когнитивный тест, комментируя дискуссии о его возрасте и остроте умственных способностей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Как заявил Трамп, помимо ряда «долгих, тщательных и очень скучных медицинских обследований», он «трижды, последний из которых был недавно», проходил обследование на когнитивные функции.

Я успешно прошел все три теста перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю. Мне сказали, что мало кто смог «сдать» этот экзамен на «отлично», и большинство сдает его очень плохо, именно поэтому многие другие президенты решили вообще его не сдавать

- сказал Трамп.

79-летний Трамп заявил, что обнародовал информацию из-за «неточностей» в The New York Times, где сообщалось о более ограниченном публичном графике президента и случаях, когда он якобы надолго закрывал глаза во время встреч.

Я на самом деле считаю, что это подрывной, возможно, даже государственно-изменнический подход со стороны The New York Times и других газет – постоянно публиковать фейковые репортажи с целью клеветы и унижения

- написал Трамп в соцсетях вскоре после выступления на митинге в Пенсильвании.

Во время первого срока Трампа ему провели Монреальский когнитивный тест, и он сообщил журналистам, что получил идеальный балл. Экзамен, который используется для диагностики когнитивных нарушений, требует от участников нарисовать часы, скопировать изображение куба и повторить строку слов.

Недавно Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать результаты своего МРТ в ответ на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза относительно его физического и умственного состояния. Трамп отметил, что его МРТ идеальны.

В июле Трамп прошел обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Это состояние распространено среди людей старше 70 лет.

Белый дом обнародовал результаты МРТ Трампа, назвав их "абсолютно нормальными"
02.12.25, 11:07

Ольга Розгон

