Трамп заявил, что сдал свой третий когнитивный тест на "отлично"

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно «отлично» сдал уже третий когнитивный тест, комментируя дискуссии о его возрасте и остроте умственных способностей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как заявил Трамп, помимо ряда «долгих, тщательных и очень скучных медицинских обследований», он «трижды, последний из которых был недавно», проходил обследование на когнитивные функции.

Я успешно прошел все три теста перед большим количеством врачей и экспертов, большинство из которых я не знаю. Мне сказали, что мало кто смог «сдать» этот экзамен на «отлично», и большинство сдает его очень плохо, именно поэтому многие другие президенты решили вообще его не сдавать - сказал Трамп.

79-летний Трамп заявил, что обнародовал информацию из-за «неточностей» в The New York Times, где сообщалось о более ограниченном публичном графике президента и случаях, когда он якобы надолго закрывал глаза во время встреч.

Я на самом деле считаю, что это подрывной, возможно, даже государственно-изменнический подход со стороны The New York Times и других газет – постоянно публиковать фейковые репортажи с целью клеветы и унижения - написал Трамп в соцсетях вскоре после выступления на митинге в Пенсильвании.

Во время первого срока Трампа ему провели Монреальский когнитивный тест, и он сообщил журналистам, что получил идеальный балл. Экзамен, который используется для диагностики когнитивных нарушений, требует от участников нарисовать часы, скопировать изображение куба и повторить строку слов.

Напомним

Недавно Дональд Трамп заявил о готовности обнародовать результаты своего МРТ в ответ на сомнения губернатора Миннесоты Тима Уолза относительно его физического и умственного состояния. Трамп отметил, что его МРТ идеальны.

В июле Трамп прошел обследование, которое выявило хроническую венозную недостаточность. Это состояние распространено среди людей старше 70 лет.

