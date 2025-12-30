Кабмин планирует со следующего года запустить в Украине еЧек: что предусматривается

Кабинет министров согласовал реализацию экспериментального проекта по внедрению информационной системы "Национальный чек", который заработает со следующего года. В рамках проекта украинцы смогут получать электронные чеки при покупках в магазинах сразу в банковском приложении, вместо бумажных чеков. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и постановление Кабмина №1781 от 30 декабря 2025 года.

Согласиться с предложением Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства относительно реализации экспериментального проекта по внедрению информационной системы "Национальный чек" в течение двух лет - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, еЧек - это электронный чек, который покупатель получает в своем банковском приложении после оплаты картой - в магазине или онлайн. Он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата товара, обмена или гарантийного обслуживания.

Документ также вводит ряд понятий, в частности "продавец" - субъект хозяйствования, зарегистрированный на территории Украины, реализующий товары (в том числе путем осуществления электронной коммерции) или оказывающий услуги на территории Украины и присоединившийся к экспериментальному проекту.

Также понятие "покупатель" - физическое лицо, являющееся владельцем текущего счета, пользующееся мобильным приложением банка-участника, осуществляющее приобретение (возврат) товаров, получающее услуги, присоединившееся к экспериментальному проекту и активировавшее функционал "национальный чек".

В постановлении указывается, что для того, чтобы соответствующий банк смог принять участие в проекте, необходимо обратиться к администратору проекта (АО "Агентство индустриального развития "Сделано в Украине"), чтобы заключить договор о взаимодействии.

Продавцы для участия в проекте должны подать в "Агентство индустриального развития "Сделано в Украине" заявление, в котором указать ЕГРПОУ, его наименование и местонахождение, название торговой сети, фактический адрес торговой (торговых) точки (точек), сферу деятельности, контактные данные (адрес электронной почты, номер телефона).

Также покупатель подает банку-участнику, в котором у покупателя открыт текущий счет, заявку на активацию в мобильном приложении такого банка функционала "национальный чек". При этом покупатель может в любой момент отказаться от участия в проекте.

Отмечается, что покупатель при приобретении или возврате товара будет получать электронный чек в мобильном приложении банка-участника.

Как сообщили в Минэкономики, запуск еЧека запланирован на 2026 год и предусматривает поэтапное внедрение. На первом этапе сервис будет работать в формате пилота с отдельными национальными торговыми сетями и банками.

еЧек является добровольным сервисом и не изменяет действующих требований по применению РРО/ПРРО. еЧек является инструментом предоставления доступа к информации о расчетном документе, хранящемся в Системе учета данных регистраторов расчетных операций. Его цель - предложить современный цифровой стандарт фискального чека, который соответствует потребностям потребителей, бизнеса и государства - отметили в Минэкономики.

