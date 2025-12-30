Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається

Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек", який запрацює з наступного року. В рамках проєкту українці зможуть отримувати електронні чеки при покупках у магазинах одразу у банківському застосунку, замість паперових чеків. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та постанову Кабміну №1781 від 30 грудня 2025 року.

Погодитися з пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стосовно реалізації експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек" протягом двох років - йдеться в постанові.

Відповідно до постанови, єЧек - це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою - у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Документ також вводить низку понять, зокрема "продавець" - суб’єкт господарювання, який зареєстрований на території України, реалізує товари (зокрема шляхом здійснення електронної комерції) або надає послуги на території України та приєднався до експериментального проекту.

Також поняття "покупець" - фізична особа, яка є власником поточного рахунка, користується мобільним додатком банку-учасника, здійснює придбання (повернення) товарів, отримує послуги, приєдналася до експериментального проекту та активувала функціонал "національний чек".

У постанові вказується, що для того, щоб відповідний банк зміг взяти участь у проєкті, необхідно звернутися до адміністратора проєкту (АТ "Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні"), щоб укласти договір про взаємодію.

Продавці для участі у проєкті мають подати до "Агентства індустріального розвитку "Зроблено в Україні" заяву, у якій зазначити ЄДРПОУ, його найменування та місцезнаходження, назву торгової мережі, фактичну адресу торгової (торгових) точки (точок), сферу діяльності, контактні дані (адресу електронної пошти, номер телефону).

Також покупець подає банку-учаснику, в якому у покупця відкрито поточний рахунок, заявку на активацію у мобільному додатку такого банку функціоналу "національний чек". Водночас, покупець може у будь-який момент відмовитися від участі у проєкті.

Зазначається, що покупець під час придбання, або повернення товару отримуватиме електронний чек у мобільному додатку банку-учасника.

Як повідомили в Мінекономіки, запуск єЧеку запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження. На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками.

єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО. єЧек є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Його мета - запропонувати сучасний цифровий стандарт фіскального чека, який відповідає потребам споживачів, бізнесу та держави - зазначили в Мінекономіки.

Нагадаємо

Кабінет міністрів переніс обов'язкове використання електронної системи обігу алкоголю та тютюну з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року. Це рішення надає бізнесу та державі додатковий час для переходу на нові цифрові інструменти адміністрування.