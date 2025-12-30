Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 5706 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 16284 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 16933 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 15950 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 17806 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 15621 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 14944 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 21198 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 29918 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 21280 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
5.3м/с
81%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 29104 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 15913 перегляди
Побиття юнака до смерті біля нічного клубу в Івано-Франківську: трьом учасникам обрали запобіжні заходи14:45 • 4848 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 14142 перегляди
Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня16:59 • 3708 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 29154 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 33330 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 29915 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 56720 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 56047 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video19:50 • 660 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 16278 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 15944 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 30105 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 43195 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Серіали
Starlink

Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Кабінет міністрів погодив експериментальний проєкт "Національний чек", що дозволить українцям отримувати електронні чеки в банківському застосунку з 2026 року. Сервіс буде впроваджуватися поетапно, спершу з окремими торговельними мережами та банками.

Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається

Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек", який запрацює з наступного року. В рамках проєкту українці зможуть отримувати електронні чеки при покупках у магазинах одразу у банківському застосунку, замість паперових чеків. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та постанову Кабміну №1781 від 30 грудня 2025 року. 

Погодитися з пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стосовно реалізації експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек" протягом двох років 

- йдеться в постанові. 

Відповідно до постанови, єЧек - це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою - у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.

Документ також вводить низку понять, зокрема "продавець" - суб’єкт господарювання, який зареєстрований на території України, реалізує товари (зокрема шляхом здійснення електронної комерції) або надає послуги на території України та приєднався до експериментального проекту. 

Також поняття "покупець" - фізична особа, яка є власником поточного рахунка, користується мобільним додатком банку-учасника, здійснює придбання (повернення) товарів, отримує послуги, приєдналася до експериментального проекту та активувала функціонал "національний чек". 

У постанові вказується, що для того, щоб відповідний банк зміг взяти участь у проєкті, необхідно звернутися до адміністратора проєкту (АТ "Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні"), щоб укласти договір про взаємодію. 

Продавці для участі у проєкті мають подати до "Агентства індустріального розвитку "Зроблено в Україні" заяву, у якій зазначити ЄДРПОУ, його найменування та місцезнаходження, назву торгової мережі, фактичну адресу торгової (торгових) точки (точок), сферу діяльності, контактні дані (адресу електронної пошти, номер телефону).

Також покупець подає банку-учаснику, в якому у покупця відкрито поточний рахунок, заявку на активацію у мобільному додатку такого банку функціоналу "національний чек". Водночас, покупець може у будь-який момент відмовитися від участі у проєкті. 

Зазначається, що покупець під час придбання, або повернення товару отримуватиме електронний чек у мобільному додатку банку-учасника. 

Як повідомили в Мінекономіки, запуск єЧеку запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження. На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками. 

єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО. єЧек є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Його мета - запропонувати сучасний цифровий стандарт фіскального чека, який відповідає потребам споживачів, бізнесу та держави 

- зазначили в Мінекономіки. 

Нагадаємо 

Кабінет міністрів переніс обов'язкове використання електронної системи обігу алкоголю та тютюну з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року. Це рішення надає бізнесу та державі додатковий час для переходу на нові цифрові інструменти адміністрування.

Павло Башинський

ЕкономікаТехнології
Банківська картка
Кабінет Міністрів України
Україна