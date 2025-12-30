Кабмін планує з наступного року запустити в Україні єЧек: що передбачається
Київ • УНН
Кабінет міністрів погодив експериментальний проєкт "Національний чек", що дозволить українцям отримувати електронні чеки в банківському застосунку з 2026 року. Сервіс буде впроваджуватися поетапно, спершу з окремими торговельними мережами та банками.
Кабінет міністрів погодив реалізацію експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек", який запрацює з наступного року. В рамках проєкту українці зможуть отримувати електронні чеки при покупках у магазинах одразу у банківському застосунку, замість паперових чеків. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та постанову Кабміну №1781 від 30 грудня 2025 року.
Погодитися з пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стосовно реалізації експериментального проекту щодо впровадження інформаційної системи "Національний чек" протягом двох років
Відповідно до постанови, єЧек - це електронний чек, який покупець отримує у своєму банківському застосунку після оплати карткою - у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування.
Документ також вводить низку понять, зокрема "продавець" - суб’єкт господарювання, який зареєстрований на території України, реалізує товари (зокрема шляхом здійснення електронної комерції) або надає послуги на території України та приєднався до експериментального проекту.
Також поняття "покупець" - фізична особа, яка є власником поточного рахунка, користується мобільним додатком банку-учасника, здійснює придбання (повернення) товарів, отримує послуги, приєдналася до експериментального проекту та активувала функціонал "національний чек".
У постанові вказується, що для того, щоб відповідний банк зміг взяти участь у проєкті, необхідно звернутися до адміністратора проєкту (АТ "Агентство індустріального розвитку "Зроблено в Україні"), щоб укласти договір про взаємодію.
Продавці для участі у проєкті мають подати до "Агентства індустріального розвитку "Зроблено в Україні" заяву, у якій зазначити ЄДРПОУ, його найменування та місцезнаходження, назву торгової мережі, фактичну адресу торгової (торгових) точки (точок), сферу діяльності, контактні дані (адресу електронної пошти, номер телефону).
Також покупець подає банку-учаснику, в якому у покупця відкрито поточний рахунок, заявку на активацію у мобільному додатку такого банку функціоналу "національний чек". Водночас, покупець може у будь-який момент відмовитися від участі у проєкті.
Зазначається, що покупець під час придбання, або повернення товару отримуватиме електронний чек у мобільному додатку банку-учасника.
Як повідомили в Мінекономіки, запуск єЧеку запланований на 2026 рік і передбачає поетапне впровадження. На першому етапі сервіс працюватиме у форматі пілоту з окремими національними торговельними мережами та банками.
єЧек є добровільним сервісом і не змінює чинних вимог щодо застосування РРО/ПРРО. єЧек є інструментом надання доступу до інформації про розрахунковий документ, що зберігається у Системі обліку даних реєстраторів розрахункових операцій. Його мета - запропонувати сучасний цифровий стандарт фіскального чека, який відповідає потребам споживачів, бізнесу та держави
Нагадаємо
Кабінет міністрів переніс обов'язкове використання електронної системи обігу алкоголю та тютюну з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року. Це рішення надає бізнесу та державі додатковий час для переходу на нові цифрові інструменти адміністрування.