Ліквідація аятоли Алі Хаменеї спровокувала найглибшу кризу престолонаслідування в історії Ірану

Вбивство Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї спричинило наймасштабнішу політичну кризу в Ісламській Республіці з моменту її заснування. Держава опинилася в умовах прямої війни, відсутності наступника та зростаючого тиску на владну вертикаль. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Попри воєнні дії на власній території та ліквідацію верхівки управління, архітектура іранської влади, розгалужена між духовними інститутами та апаратом безпеки, намагається зберегти керованість державою.

Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних сил

Аналітики зазначають, що поточна ситуація стане головним іспитом для системи, яка тепер змушена обирати між жорсткою мілітаризацією та вимушеним прагматизмом заради власного виживання.

У моменти політичного вакууму ключова роль у забезпеченні життєздатності режиму переходить до елітного Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Експерти наголошують, що подальша доля країни залежатиме від здатності Гвардійців згуртувати ряди та уникнути внутрішніх розколів на тлі значних втрат на полі бою.

Справжнє питання полягає в тому, чи смерть Хаменеї розряджає КВІР – силу, яка фактично керує Іраном, – чи вони згуртують свої ряди та загартуються