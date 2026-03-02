Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС

Окупанти налагодили схему викрадення електроенергії із ТОТ для покриття власного дефіциту на півдні рф, насамперед у краснодарському краї. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після включення енергосистеми тимчасово окупованих територій у свій енергетичний контур пріоритет розподілу потужностей визначається виключно потребами російської економіки та військової інфраструктури.

Раніше, губернатор краснодарського краю веніамін кондратьєв публічно визнав, що регіон уже кілька років живе в умовах енергетичного дефіциту, внаслідок чого заблоковано сотні інвестиційних проєктів, вартість яких сягає трильйонів рублів. У цьому ж регіоні сконцентровані логістичні вузли, склади боєприпасів, ремонтні потужності, пункти управління, а також системи ППО й РЕБ, яким потрібне стабільне електроживлення - йдеться у повідомленні.

Вказується, що натомість на ТОТ фіксуються регулярні перебої з електрикою, зупинки або обмеження роботи підприємств і масові відключення для цивільних.

"Публічно росія пояснює ці збої "обстрілами інфраструктури", але така риторика фактично маскує пріоритетний перерозподіл електроенергії на користь російського півдня та військово-промислових потреб, а не потреб людей", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей фіксують масштабні відключення електроенергії, води та зв'язку. Комунальна інфраструктура на ТОТ системно деградувала через відсутність інвестицій та ремонтів з боку окупаційної влади.

