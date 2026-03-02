Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС

$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 7734 перегляди
Україна запропонувала Фіцо конкретні дати для візиту до Києва – 6 або 9 березня
18:27 • 14182 перегляди
Україна пережила найскладнішу зиму за роки війни - Зеленський
Ексклюзив
1 березня, 17:51 • 16294 перегляди
Місячне затемнення у Діві вдарить по здоровʼю і грошах: прогноз для знаків зодіаку на 2-8 березня
1 березня, 12:03 • 25804 перегляди
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 41812 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 58667 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 65759 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 75442 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 77200 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 73386 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
73%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Колишній президент Ірану Ахмадінежад, ймовірно, загинув під час удару по Тегерану1 березня, 14:27 • 11045 перегляди
Іран повідомив про атаку авіаносця США Abraham Lincoln чотирма ракетами1 березня, 14:50 • 10569 перегляди
У США заявили про загибель трьох військових у рамках операції в Ірані1 березня, 15:13 • 8092 перегляди
США заявили про ураження іранського корвета класу "Джамаран", він тоне в Оманській затоці1 березня, 15:34 • 7936 перегляди
Нове керівництво Ірану хоче поговорити із президентом США, Трамп згоден на перемовини - ЗМІ1 березня, 16:56 • 8610 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 88554 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 93658 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 77983 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 80288 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 80494 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Іран
Сполучені Штати Америки
Україна
Ізраїль
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 рок - Україна готує музичні концерти, фестивалі та виставкиPhoto28 лютого, 09:42 • 45981 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 44676 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 41998 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 41155 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 54548 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
The Guardian
Bild

Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС

Київ • УНН

 • 32 перегляди

росіяни налагодили схему викрадення електроенергії з тимчасово окупованих територій для покриття власного дефіциту. Це призводить до регулярних перебоїв з електрикою на ТОТ, тоді як на півдні рф забезпечується стабільне електроживлення для військових потреб.

Окупанти викрадають електроенергію з ТОТ для потреб півдня рф - ЦНС

Окупанти налагодили схему викрадення електроенергії із ТОТ для покриття власного дефіциту на півдні рф, насамперед у краснодарському краї. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що після включення енергосистеми тимчасово окупованих територій у свій енергетичний контур пріоритет розподілу потужностей визначається виключно потребами російської економіки та військової інфраструктури.

Раніше, губернатор краснодарського краю веніамін кондратьєв публічно визнав, що регіон уже кілька років живе в умовах енергетичного дефіциту, внаслідок чого заблоковано сотні інвестиційних проєктів, вартість яких сягає трильйонів рублів. У цьому ж регіоні сконцентровані логістичні вузли, склади боєприпасів, ремонтні потужності, пункти управління, а також системи ППО й РЕБ, яким потрібне стабільне електроживлення

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що натомість на ТОТ фіксуються регулярні перебої з електрикою, зупинки або обмеження роботи підприємств і масові відключення для цивільних.

"Публічно росія пояснює ці збої "обстрілами інфраструктури", але така риторика фактично маскує пріоритетний перерозподіл електроенергії на користь російського півдня та військово-промислових потреб, а не потреб людей", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

На окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей фіксують масштабні відключення електроенергії, води та зв'язку. Комунальна інфраструктура на ТОТ системно деградувала через відсутність інвестицій та ремонтів з боку окупаційної влади.

У рф скасують пільги на електрику, щоб витрясти гроші на війну - ЦПД29.10.25, 07:27 • 4336 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Економіка
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія