28 жовтня, 20:10 • 15535 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 63393 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 40545 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
28 жовтня, 10:50 • 44935 перегляди
Опалювальний сезон стартував: 13 областей вже підключають житлові будинки до тепла - Мінрозвитку
Ексклюзив
28 жовтня, 09:42 • 72303 перегляди
В українських вишах навчається 25,5 тис. іноземних студентів: найбільше з Китаю, а з рф - понад 400
Ексклюзив
28 жовтня, 09:30 • 37946 перегляди
Екскерівнику "Укренерго" інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах
28 жовтня, 09:24 • 28224 перегляди
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Ексклюзив
28 жовтня, 09:16 • 22399 перегляди
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Ексклюзив
28 жовтня, 08:00 • 17559 перегляди
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
28 жовтня, 07:39 • 59723 перегляди
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
У рф скасують пільги на електрику, щоб витрясти гроші на війну - ЦПД

Київ • УНН

 • 1304 перегляди

Влада рф готує реформу тарифів на електроенергію, що призведе до зростання цін для населення. Це дозволить заощадити 160 млрд рублів за рахунок незахищених верств населення.

У рф скасують пільги на електрику, щоб витрясти гроші на війну - ЦПД

російська влада готує масштабну реформу тарифів на електроенергію, яка фактично означатиме чергове зростання цін для населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Там вважають, що головна мета цієї "реформи" - зменшити обсяг державних субсидій, щоб вивільнити більше коштів на потреби війни.

Зараз держава компенсує занижені тарифи для громадян за рахунок промисловості, малого бізнесу та бюджетних установ. Нові правила передбачають скасування пільгових коефіцієнтів, обмеження соціальних норм споживання електрики і зменшення кількості категорій, що мають право на знижку

- пояснили в ЦПД.

За словами аналітиків, влада рф очікує, що ці зміни дозволять зекономити 160 млрд рублів (приблизно $2 млрд), але економія відбудеться за рахунок незахищених верств населення - малозабезпечених родин, пенсіонерів, жителів сіл.

"кремль уже тривалий час скорочує соціальні програми заради війни: урізано фінансування медицини, освіти й соцвиплат, а тепер під цей каток потраплять пільгові тарифи на електрику. Влада рф вчергове змушує громадян платити за війну із власної кишені", - резюмують в ЦПД.

Нагадаємо

Уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для "спрощенки" для покриття браку ресурсів.

Економіка росії не виживе в довгостроковій перспективі через війну в Україні - Туск27.10.25, 00:24 • 6838 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

