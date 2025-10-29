У рф скасують пільги на електрику, щоб витрясти гроші на війну - ЦПД
Київ • УНН
Влада рф готує реформу тарифів на електроенергію, що призведе до зростання цін для населення. Це дозволить заощадити 160 млрд рублів за рахунок незахищених верств населення.
російська влада готує масштабну реформу тарифів на електроенергію, яка фактично означатиме чергове зростання цін для населення. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Там вважають, що головна мета цієї "реформи" - зменшити обсяг державних субсидій, щоб вивільнити більше коштів на потреби війни.
Зараз держава компенсує занижені тарифи для громадян за рахунок промисловості, малого бізнесу та бюджетних установ. Нові правила передбачають скасування пільгових коефіцієнтів, обмеження соціальних норм споживання електрики і зменшення кількості категорій, що мають право на знижку
За словами аналітиків, влада рф очікує, що ці зміни дозволять зекономити 160 млрд рублів (приблизно $2 млрд), але економія відбудеться за рахунок незахищених верств населення - малозабезпечених родин, пенсіонерів, жителів сіл.
"кремль уже тривалий час скорочує соціальні програми заради війни: урізано фінансування медицини, освіти й соцвиплат, а тепер під цей каток потраплять пільгові тарифи на електрику. Влада рф вчергове змушує громадян платити за війну із власної кишені", - резюмують в ЦПД.
Нагадаємо
Уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для "спрощенки" для покриття браку ресурсів.
