росія ухвалила бюджет із дефіцитом $54,6 млрд: податки ростуть, економіка сповільнюється – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Попри плани кремля збільшити частку ненафтогазових доходів до 78 %, економічне зростання прогнозується лише на рівні 1,3 %. Про це повідомляє СЗР України, пише УНН.

Деталі

Щоб закрити брак ресурсів, Мінфін РФ запропонував низку непопулярних кроків, наприклад, підвищення ПДВ до 22 %, зниження порогу для "спрощенки" з $717 тис. до $120 тис., а також скасування пільгових страхових тарифів для малого та середнього бізнесу.

Водночас за інформацією української розвідки, у бюджеті закладено масштабні програмні витрати: фінансування так званих "національних проєктів" до 2030 року оцінюється у $492 млрд (у 2,6 раза більше, ніж у 2020–2025 роках), ще $120 млрд обіцяють спрямувати на демографічні ініціативи та розвиток освіти.

Китай скасував субсидії на російську мідь та нікель, обмежуючи переваги постачальників з рф - розвідка

Однак розвідка вказує на очевидну суперечність: амбітні обіцянки озвучуються на тлі падіння нафтогазових доходів (до 22 % усіх надходжень) і фактичної втрати фінансової стійкості. Розширення дефіциту та підвищення податків розглядають як ознаку структурної кризи й спробу російської влади мобілізувати останні доступні ресурси.

У рф зростає податковий тиск: Служба зовнішньої розвідки заявила, що під удар потраплять банки