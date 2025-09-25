$41.380.00
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 22322 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 36182 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 55703 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 47610 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 43422 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 40038 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 68233 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23013 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
24 вересня, 08:38 • 54685 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
росія ухвалила бюджет із дефіцитом $54,6 млрд: податки ростуть, економіка сповільнюється – розвідка

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Мінфін рф пропонує підвищити ПДВ до 22% та знизити поріг для "спрощенки" для покриття браку ресурсів.

росія ухвалила бюджет із дефіцитом $54,6 млрд: податки ростуть, економіка сповільнюється – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що уряд росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026–2028 роки з рекордним дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Попри плани кремля збільшити частку ненафтогазових доходів до 78 %, економічне зростання прогнозується лише на рівні 1,3 %. Про це повідомляє СЗР України, пише УНН.

Деталі

Щоб закрити брак ресурсів, Мінфін РФ запропонував низку непопулярних кроків, наприклад, підвищення ПДВ до 22 %, зниження порогу для "спрощенки" з $717 тис. до $120 тис., а  також скасування пільгових страхових тарифів для малого та середнього бізнесу.

Водночас за інформацією української розвідки, у бюджеті закладено масштабні програмні витрати: фінансування так званих "національних проєктів" до 2030 року оцінюється у $492 млрд (у 2,6 раза більше, ніж у 2020–2025 роках), ще $120 млрд обіцяють спрямувати на демографічні ініціативи та розвиток освіти.

Китай скасував субсидії на російську мідь та нікель, обмежуючи переваги постачальників з рф - розвідка24.09.25, 13:47 • 2958 переглядiв

Однак розвідка вказує на очевидну суперечність: амбітні обіцянки озвучуються на тлі падіння нафтогазових доходів (до 22 % усіх надходжень) і фактичної втрати фінансової стійкості. Розширення дефіциту та підвищення податків розглядають як ознаку структурної кризи й спробу російської влади мобілізувати останні доступні ресурси.

У рф зростає податковий тиск: Служба зовнішньої розвідки заявила, що під удар потраплять банки21.09.25, 16:15 • 6757 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
Китай