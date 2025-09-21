У рф зростає податковий тиск: Служба зовнішньої розвідки заявила, що під удар потраплять банки

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
12:26 • 1440 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
07:39 • 9830 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 22972 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 32850 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 46140 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 46672 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 66423 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 76543 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 60795 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 56294 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
50%
755мм
Популярнi новини
Сербія провела масштабний військовий парад із російською та китайською технікоюVideo21 вересня, 03:36 • 10885 перегляди
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід21 вересня, 04:19 • 15466 перегляди
Всесвітній день боротьби з хворобою Альцгеймера, День працівників лісу: що сьогодні відзначають у світі та Україні21 вересня, 05:32 • 4548 перегляди
Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС21 вересня, 06:03 • 10256 перегляди
У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко 21 вересня, 06:10 • 15991 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 22970 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 25613 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 66422 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 76542 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 79028 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 65531 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 79028 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 36054 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 37004 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 38893 перегляди
Актуальне
TikTok
Fox News
Truth Social
МіГ-31
Мі-8

У рф зростає податковий тиск: Служба зовнішньої розвідки заявила, що під удар потраплять банки

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що в РФ зростає податковий тиск через війну та дефіцит бюджету. Першими під удар потраплять банки, а також обговорюється підвищення ПДВ з 20% до 22%.

У рф зростає податковий тиск: Служба зовнішньої розвідки заявила, що під удар потраплять банки

На тлі війни проти України та стрімкого зростання бюджетного дефіциту в росії зростає податковий тиск, першими під удар потраплять банки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

На тлі затяжної війни проти України та стрімкого зростання бюджетного дефіциту (за підсумками восьми місяців 2025 року він становив 4,19 трлн рублів – майже вчетверо більше запланованого), єдиним реалістичним сценарієм для збереження фінансової стабільності рф залишається чергове підвищення податків

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що попри публічні обіцянки російського диктатора путіна не збільшувати податкове навантаження влада вже обговорює підвищення ставки ПДВ з 20 % до 22 %.

Це рішення, хоч і суперечить попереднім заявам, є неминучим: скорочувати витрати вже ніде – або армія, або соціалка, і жоден з варіантів не розглядається серйозно. ПДВ – головне джерело доходів федерального бюджету. У 2024 році він забезпечив майже 37 % усіх надходжень, або 13,5 трлн рублів. Востаннє ставка змінювалася у 2019 році – з 18 % до 20 %. Тепер, щоб зменшити дефіцит і зберегти бюджетне правило, уряд змушений знову йти на цей крок. Інші податки вже були підвищені, а ефект від них – обмежений

- інформує Служба зовнішньої розвідки.

Економіка рф розколота: цивільний сектор зазнає втрат на користь війни - СЗР17.08.25, 12:33 • 11135 переглядiв

Прогнозований дефіцит на кінець 2025 року коливається між 5 і 8 трлн рублів, що робить заплановані на 2026 рік 2,2 трлн (0,9 % ВВП) фінансовою фантазією.

Першими під удар потраплять банки: до держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10 %. Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 млрд рублів. Від банків очікують іще 200 млрд – мізерна сума на фоні загального дефіциту

- заявляє СЗР.

Наголошується, що ці кроки – не стратегія, а спроба заткнути дірки. Податок на надприбутки не став вирішальним джерелом доходу у 2023 році, і не стане ним зараз. Підвищення ПДВ – це не реформа, а системна криза.

Доповнення

Reuters раніше повідомляло, що під тиском рекордних оборонних витрат та зниження доходів від нафти й газу, москва готує новий бюджет із підвищеннями податків та скороченням цивільних витрат. Економісти попереджають про ризик рецесії, тоді як понад 40% коштів росія спрямовує на війну проти України.

Анна Мурашко

Новини Світу
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України
Reuters
Україна