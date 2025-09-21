У рф зростає податковий тиск: Служба зовнішньої розвідки заявила, що під удар потраплять банки
Київ • УНН
Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що в РФ зростає податковий тиск через війну та дефіцит бюджету. Першими під удар потраплять банки, а також обговорюється підвищення ПДВ з 20% до 22%.
На тлі війни проти України та стрімкого зростання бюджетного дефіциту в росії зростає податковий тиск, першими під удар потраплять банки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
На тлі затяжної війни проти України та стрімкого зростання бюджетного дефіциту (за підсумками восьми місяців 2025 року він становив 4,19 трлн рублів – майже вчетверо більше запланованого), єдиним реалістичним сценарієм для збереження фінансової стабільності рф залишається чергове підвищення податків
Зазначається, що попри публічні обіцянки російського диктатора путіна не збільшувати податкове навантаження влада вже обговорює підвищення ставки ПДВ з 20 % до 22 %.
Це рішення, хоч і суперечить попереднім заявам, є неминучим: скорочувати витрати вже ніде – або армія, або соціалка, і жоден з варіантів не розглядається серйозно. ПДВ – головне джерело доходів федерального бюджету. У 2024 році він забезпечив майже 37 % усіх надходжень, або 13,5 трлн рублів. Востаннє ставка змінювалася у 2019 році – з 18 % до 20 %. Тепер, щоб зменшити дефіцит і зберегти бюджетне правило, уряд змушений знову йти на цей крок. Інші податки вже були підвищені, а ефект від них – обмежений
Прогнозований дефіцит на кінець 2025 року коливається між 5 і 8 трлн рублів, що робить заплановані на 2026 рік 2,2 трлн (0,9 % ВВП) фінансовою фантазією.
Першими під удар потраплять банки: до держдуми внесено законопроєкт про разовий податок на надприбутки кредитних організацій у розмірі 10 %. Механізм розрахунку повторює модель 2023 року, коли аналогічний податок на великі компанії приніс бюджету 315 млрд рублів. Від банків очікують іще 200 млрд – мізерна сума на фоні загального дефіциту
Наголошується, що ці кроки – не стратегія, а спроба заткнути дірки. Податок на надприбутки не став вирішальним джерелом доходу у 2023 році, і не стане ним зараз. Підвищення ПДВ – це не реформа, а системна криза.
Доповнення
Reuters раніше повідомляло, що під тиском рекордних оборонних витрат та зниження доходів від нафти й газу, москва готує новий бюджет із підвищеннями податків та скороченням цивільних витрат. Економісти попереджають про ризик рецесії, тоді як понад 40% коштів росія спрямовує на війну проти України.