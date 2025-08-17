російська економіка переживає глибоку кризу: цивільні підприємства скорочують виробництво та персонал, а приховане безробіття зростає, тоді як військово-промисловий комплекс отримує щедре державне фінансування.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки передає УНН.

російську економіку, яка опинилася в глибокій системній кризі, пропаганда замасковує у "позитивні" показники. Ключовим чинником стало різке падіння купівельної спроможності населення через високі процентні ставки. Цивільний сектор перебуває у стагнації: підприємства масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять на неповний робочий тиждень, що призвело до стрімкого зростання прихованого безробіття. Галузі одна за одною звертаються до влади за підтримкою – від вугільної та залізничної до автомобільної промисловості

Бюджетний стан рф як вказано свідчить про серйозні проблеми у фінансовому плануванні. Лише в липні дефіцит федерального бюджету досяг трильйона рублів, тоді як на весь рік передбачалося 1,2 трлн.

За півтора місяця показник зріс із запланованих 3,8 трлн до майже 5 трлн рублів, що не лише підриває макроекономічну стабільність, а й створює додатковий інфляційний тиск, про який відверто попереджає навіть Центробанк, пише Служба розвідки.Ситуацію ускладнює поділ економіки на дві частини.

Військово-промисловий комплекс отримує стабільне й щедре фінансування, не залежить від високих ставок і дорогих кредитів, живучи за рахунок державних контрактів та авансів. Натомість цивільний сектор – основний донор бюджетних надходжень – змушений скорочувати виробництво і персонал, що ще більше виснажує внутрішній ринок