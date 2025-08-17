Економіка рф розколота: цивільний сектор зазнає втрат на користь війни - СЗР

$41.450.00
48.440.00
ukenru
Ексклюзив
07:17 • 7082 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 94961 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 62859 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 65076 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 58872 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 50813 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 246171 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213435 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167964 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 155118 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
50%
746мм
Популярнi новини
На ТОТ Донбасу окупанти спричинили різкий стрибок цін на питну воду - ЦНС16 серпня, 23:46 • 10276 перегляди
Невідомі дрони атакують воронезьку область рф: що відомоVideo17 серпня, 00:36 • 4784 перегляди
Президент Латвії: Найближчі тижні покажуть рівень готовності путіна до миру17 серпня, 01:23 • 7472 перегляди
Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйнованоVideo17 серпня, 02:15 • 30820 перегляди
Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW17 серпня, 02:47 • 13547 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
07:17 • 7086 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 348317 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 301785 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 305543 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 312648 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Влад Яценко
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі07:47 • 1362 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 48136 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 40843 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 110062 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 177739 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Fox News
Будівництво
Шахед 129

Економіка рф розколота: цивільний сектор зазнає втрат на користь війни - СЗР

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Економіка росії переживає глибоку кризу з падінням купівельної спроможності та зростанням прихованого безробіття. Військово-промисловий комплекс отримує щедре фінансування, тоді як цивільний сектор скорочує виробництво та персонал.

Економіка рф розколота: цивільний сектор зазнає втрат на користь війни - СЗР

російська економіка переживає глибоку кризу: цивільні підприємства скорочують виробництво та персонал, а приховане безробіття зростає, тоді як військово-промисловий комплекс отримує щедре державне фінансування.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки передає УНН.

російську економіку, яка опинилася в глибокій системній кризі, пропаганда замасковує у "позитивні" показники. Ключовим чинником стало різке падіння купівельної спроможності населення через високі процентні ставки. Цивільний сектор перебуває у стагнації: підприємства масово відправляють працівників у неоплачувані відпустки або переводять на неповний робочий тиждень, що призвело до стрімкого зростання прихованого безробіття. Галузі одна за одною звертаються до влади за підтримкою – від вугільної та залізничної до автомобільної промисловості

- ідеться у дописі.

Бюджетний стан рф як вказано свідчить про серйозні проблеми у фінансовому плануванні. Лише в липні дефіцит федерального бюджету досяг трильйона рублів, тоді як на весь рік передбачалося 1,2 трлн.

За півтора місяця показник зріс із запланованих 3,8 трлн до майже 5 трлн рублів, що не лише підриває макроекономічну стабільність, а й створює додатковий інфляційний тиск, про який відверто попереджає навіть Центробанк, пише Служба розвідки.Ситуацію ускладнює поділ економіки на дві частини.

Військово-промисловий комплекс отримує стабільне й щедре фінансування, не залежить від високих ставок і дорогих кредитів, живучи за рахунок державних контрактів та авансів. Натомість цивільний сектор – основний донор бюджетних надходжень – змушений скорочувати виробництво і персонал, що ще більше виснажує внутрішній ринок

- додають у розвідці.

Внаслідок цього ресурси країни перерозподіляються на користь війни, а виробництво споживчих товарів занепадає.

У рф труднощі: скорочення закупівель нафти з боку Індії призводить до фінансових втрат - СЗР13.08.25, 21:10 • 7030 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України