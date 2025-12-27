Україну накриє ожеледиця 28 грудня: оголошено I і II рівні небезпечності

$41.930.00
49.430.00
ukenru
20:03 • 2458 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
19:34 • 6058 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
17:54 • 10948 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
15:52 • 11947 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 13639 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 15372 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 36633 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 37150 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 93800 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 48687 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
6.1м/с
94%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іспанія та Литва засудили масовану нічну атаку рф на Україну27 грудня, 12:36 • 4850 перегляди
У Києві відновили рух поїздів по всій "червоній" лінії метро - КМДА27 грудня, 12:50 • 9756 перегляди
Правоохоронці не проводять обшуки у нардепа Корявченкова - НАБУ27 грудня, 12:58 • 7648 перегляди
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула27 грудня, 13:13 • 14520 перегляди
Чоловік помер у Білгород-Дністровському ТЦК на Одещині: деталі27 грудня, 13:39 • 10314 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 46758 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 93800 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 40297 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 69801 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 60645 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Марк Карні
Іраклій Кобахідзе
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 16929 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 46758 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 19832 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 19241 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 20812 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)

Україну накриє ожеледиця 28 грудня: оголошено I і II рівні небезпечності

Київ • УНН

 • 180 перегляди

28 грудня в Україні очікується ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. На заході країни прогнозується ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Україну накриє ожеледиця 28 грудня: оголошено I і II рівні небезпечності
Фото: pixabay

У неділю, 28 грудня, в Україні на дорогах очікується ожеледиця. Також очікується І рівень небезпечності, жовтий, а на заході України - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

Деталі

Вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях очікується значний сніг, вдень на Лівобережжі - налипання мокрого снігу; на Правобережжі - вночі та вдень пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

У західних, вдень і в Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви сильного вітру 25-28 м/с.

Нагадаємо

Синоптик Наталя Діденко повідомила, що вихідні дні, 27 і 28 грудня, в Україні будуть вологими, хмарними, із періодичним невеликим мокрим снігом.

Євген Устименко

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Вінницька область
Сумська область
Харківська область
Полтавська область
Одеська область
Україна