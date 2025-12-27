Україну накриє ожеледиця 28 грудня: оголошено I і II рівні небезпечності
Київ • УНН
28 грудня в Україні очікується ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. На заході країни прогнозується ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
У неділю, 28 грудня, в Україні на дорогах очікується ожеледиця. Також очікується І рівень небезпечності, жовтий, а на заході України - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях очікується значний сніг, вдень на Лівобережжі - налипання мокрого снігу; на Правобережжі - вночі та вдень пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.
У західних, вдень і в Вінницькій та Одеській областях очікуються пориви сильного вітру 25-28 м/с.
Нагадаємо
Синоптик Наталя Діденко повідомила, що вихідні дні, 27 і 28 грудня, в Україні будуть вологими, хмарними, із періодичним невеликим мокрим снігом.