Украину накроет гололедица 28 декабря: объявлены I и II уровни опасности

Киев • УНН

 • 668 просмотра

28 декабря в Украине ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности, желтый. На западе страны прогнозируется II уровень опасности, оранжевый.

Украину накроет гололедица 28 декабря: объявлены I и II уровни опасности
Фото: pixabay

В воскресенье, 28 декабря, в Украине на дорогах ожидается гололедица. Также ожидается I уровень опасности, желтый, а на западе Украины - II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается значительный снег, днем на Левобережье - налипание мокрого снега; на Правобережье - ночью и днем порывы ветра 15-20 м/с, метель.

В западных, днем и в Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы сильного ветра 25-28 м/с.

Напомним

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что выходные дни, 27 и 28 декабря, в Украине будут влажными, облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом.

Евгений Устименко

ОбществоПогода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Винницкая область
Сумская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Украина