Украину накроет гололедица 28 декабря: объявлены I и II уровни опасности
Киев • УНН
В воскресенье, 28 декабря, в Украине на дорогах ожидается гололедица. Также ожидается I уровень опасности, желтый, а на западе Украины - II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидается значительный снег, днем на Левобережье - налипание мокрого снега; на Правобережье - ночью и днем порывы ветра 15-20 м/с, метель.
В западных, днем и в Винницкой и Одесской областях ожидаются порывы сильного ветра 25-28 м/с.
Напомним
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что выходные дни, 27 и 28 декабря, в Украине будут влажными, облачными, с периодическим небольшим мокрым снегом.