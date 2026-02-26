В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Киев • УНН
В Украине заработала новая опция в системе электронных рецептов, которая позволит пациентам видеть самые дешевые варианты назначенных лекарств. Эта функция поможет не переплачивать за бренд, выбирая препараты с тем же действующим веществом.
В Украине заработает новая опция в системе электронных рецептов, которая позволит пациентам сразу видеть самые дешевые варианты назначенных лекарственных средств и выбирать их в соответствии с собственным бюджетом. Об этом пишет премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
По ее словам, правительство продолжает комплекс мер, направленных на повышение прозрачности цен на медикаменты и защиту пациентов от переплат.
Лекарства должны быть доступны для всех. Правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и даст возможность людям выбирать самый выгодный вариант
Теперь вместе с е-рецептом пациент будет получать информацию о трех самых дешевых вариантах нужных лекарств из Национального каталога цен. Эта информация будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к е-рецепту, которую можно получить у врача.
Как пояснила премьер-министр, новая функция поможет не переплачивать за бренд и выбирать препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска.
В каталоге вы увидите все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта препаратов по самой низкой цене. По меньшей мере один из этих вариантов обязательно должен быть в наличии в любой аптеке
На первом этапе нововведение будет касаться однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые пациенты покупают за собственные средства. В дальнейшем правительство планирует масштабировать решение и на другие группы препаратов.
Свириденко также напомнила, что Национальный каталог содержит предельные цены на лекарства, поэтому аптеки не имеют права продавать их дороже установленного уровня.
Напомним
Кабинет министров Украины принял решение для своевременного обеспечения учреждений образования учебниками. Оно предусматривает усовершенствование системы от планирования до заблаговременной доставки книг и двухлетнее планирование с годовой апробацией учебников.