14:09 • 130 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 1708 просмотра
Семейные схемы братьев Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 4938 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
11:34 • 47154 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 30715 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 45860 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 60233 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52096 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 60350 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31336 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
публикации
Эксклюзивы
Партизаны "АТЕШ" вывели из строя антенны РЭБ под СевастополемVideo26 февраля, 04:31
Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов26 февраля, 04:58
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59
Семейные схемы братьев Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Эксклюзив
13:53 • 1708 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 2562 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
11:34 • 47154 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 60350 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 65581 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В Украине заработала новая опция в системе электронных рецептов, которая позволит пациентам видеть самые дешевые варианты назначенных лекарств. Эта функция поможет не переплачивать за бренд, выбирая препараты с тем же действующим веществом.

В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт

В Украине заработает новая опция в системе электронных рецептов, которая позволит пациентам сразу видеть самые дешевые варианты назначенных лекарственных средств и выбирать их в соответствии с собственным бюджетом. Об этом пишет премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, правительство продолжает комплекс мер, направленных на повышение прозрачности цен на медикаменты и защиту пациентов от переплат.

Лекарства должны быть доступны для всех. Правительство продолжает комплекс мер, который позволит повысить прозрачность цен и даст возможность людям выбирать самый выгодный вариант 

– отметила Свириденко.

Теперь вместе с е-рецептом пациент будет получать информацию о трех самых дешевых вариантах нужных лекарств из Национального каталога цен. Эта информация будет доступна в виде QR-кода на бумажной памятке к е-рецепту, которую можно получить у врача.

Как пояснила премьер-министр, новая функция поможет не переплачивать за бренд и выбирать препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска.

В каталоге вы увидите все доступные препараты с тем же действующим веществом, дозировкой и формой выпуска, а также три варианта препаратов по самой низкой цене. По меньшей мере один из этих вариантов обязательно должен быть в наличии в любой аптеке 

– подчеркнула она.

На первом этапе нововведение будет касаться однокомпонентных рецептурных лекарств в форме таблеток и капсул, которые пациенты покупают за собственные средства. В дальнейшем правительство планирует масштабировать решение и на другие группы препаратов.

Свириденко также напомнила, что Национальный каталог содержит предельные цены на лекарства, поэтому аптеки не имеют права продавать их дороже установленного уровня.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение для своевременного обеспечения учреждений образования учебниками. Оно предусматривает усовершенствование системы от планирования до заблаговременной доставки книг и двухлетнее планирование с годовой апробацией учебников.

Андрей Тимощенков

ОбществоЗдоровье