Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
Киев • УНН
Главнокомандующий Сырский заявил о планах РФ рекрутировать 409 тысяч человек в 2026 году. Эксперты считают, что это не покроет рекордные безвозвратные потери.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует в 2026 году рекрутировать еще 409 тысяч военных. Главком на этом фоне сообщил о проведенном оперативном совещании по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей.
"В 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно - враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. С улучшением погодных условий видим рост активности противника на фронте", - сообщил Сырский.
Россия ежегодно пытается набирать более 400 тысяч военных, однако нынешние потери уже превышают эти показатели, что ставит под сомнение ее способность вести масштабные наступательные операции. В то же время Кремль может пойти на новую волну скрытой мобилизации. Об этом в интервью УНН заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Набор 400 тысяч - это уже стандарт, а не новая стратегия
По словам эксперта, заявленные планы России по набору более 400 тысяч военных не являются чем-то новым или экстраординарным. Такой уровень пополнения личного состава наблюдается уже несколько лет подряд.
Он объясняет, что это скорее попытка удержать баланс потерь, а не подготовка к масштабному наступлению.
Это достаточно стандартный показатель. Начиная с 2023–2024 годов, Россия ежегодно набирает более 400 тысяч личного состава. Этого хватает, чтобы компенсировать потери в течение года
В то же время эти цифры не учитывают другие источники пополнения армии.
Эти 400 тысяч - это только о добровольной мобилизации через контракты. Они не учитывают рекрутинг наемников из других стран или возможные изменения законодательства
Россия все больше зависит от наемников
Отдельным источником пополнения российской армии становятся иностранные наемники, в частности из Африки и Азии, а также военные из КНДР. По словам Коваленко, эта тенденция будет только усиливаться.
Мы видим активное использование наемников - в частности из африканских стран, а также северокорейских военных, которые частично компенсируют потери, особенно на приграничных участках
В 2026 году их доля может существенно вырасти.
Этот показатель может достичь до 10% от общей численности. Это примерно 30 тысяч и более наемников
Уникальная ситуация - Россия теряет больше убитыми, чем ранеными
Ключевая проблема для России - не только количество потерь, а их структура. По словам эксперта, сейчас большинство потерь составляют безвозвратные.
Это нетипичная ситуация даже для масштабных войн.
Сейчас у россиян 60–65% потерь - это "200-е", то есть безвозвратные потери. Ранее этот показатель был на уровне 20–25%
Он подчеркивает, что это беспрецедентная ситуация.
Это уникальный случай в истории войн, когда количество убитых превышает количество раненых. Обычно наоборот - раненых всегда больше
Это означает, что Россия не может компенсировать потери за счет возвращения раненых в строй.
Даже 400 тысяч не покроют потери
На первый взгляд, ежегодный набор в 400 тысяч может выглядеть достаточным. Однако реальная ситуация иная. Высокий уровень безвозвратных потерь и интенсивность боев меняют баланс.
На первый взгляд это выглядит как компенсация потерь. Но с учетом нынешней структуры потерь эти цифры уже не работают
Он привел пример масштабных потерь во время активных боевых действий.
За первые 48 часов активной фазы нового наступления, которое происходит сейчас, Россия потеряла более 4 тысяч военных. Это очень высокие показатели
Если Украина выйдет на стабильный уровень уничтожения оккупантов, ситуация станет критической для РФ.
Если потери составят около 50 тысяч в месяц, а это вполне реально, напомню, что о таких планах говорил Министр обороны Михаил Федоров, то никакие 400 тысяч в год их не спасут. Они уйдут в минус и потеряют возможность вести наступление и даже эффективно обороняться
Кремль может пойти на скрытую всеобщую мобилизацию
По словам эксперта, даже без достижения критических потерь Россия уже приближается к необходимости новой мобилизации. Однако это может быть сделано в гибридной форме.
"Они будут вынуждены объявить всеобщую мобилизацию. Но называть ее так не будут - это будет что-то вроде "частичной мобилизации 2.0"", - отметил Коваленко.
Речь идет о быстром пополнении без надлежащей подготовки.
Могут мобилизовать по 50–60 тысяч человек в месяц и сразу отправлять их на фронт без подготовки
Россия может искать "быструю победу" даже за пределами Украины
Из-за отсутствия значительных успехов на фронте Кремль может попытаться изменить ситуацию путем новой эскалации. В частности, не исключается сценарий открытия нового театра боевых действий.
России нужен быстрый результат для внутреннего потребителя. Это может быть попытка эскалации, в частности даже за пределами Украины
Он предполагает, что речь может идти о странах Балтии.
Теоретически они могут попробовать сценарий со странами Балтии, чтобы продемонстрировать быстрый результат и использовать это как инструмент шантажа Европы
Почему не стоит паниковать
Нынешние темпы мобилизации России уже не соответствуют масштабам ее потерь. Даже при наборе 400 тысяч военных ежегодно РФ рискует потерять способность к наступательным действиям.
Единственным вариантом для Кремля остается новая волна мобилизации или попытка резкой эскалации для достижения быстрого политического эффекта.
