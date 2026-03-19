Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы

Киев • УНН

 • 3338 просмотра

Главнокомандующий Сырский заявил о планах РФ рекрутировать 409 тысяч человек в 2026 году. Эксперты считают, что это не покроет рекордные безвозвратные потери.

Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия планирует в 2026 году рекрутировать еще 409 тысяч военных. Главком на этом фоне сообщил о проведенном оперативном совещании по состоянию инженерного оборудования оборонительных рубежей.

"В 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. Это означает одно - враг не отказывается от своих намерений и продолжает готовиться к дальнейшей агрессии против Украины. С улучшением погодных условий видим рост активности противника на фронте", - сообщил Сырский.

Россия ежегодно пытается набирать более 400 тысяч военных, однако нынешние потери уже превышают эти показатели, что ставит под сомнение ее способность вести масштабные наступательные операции. В то же время Кремль может пойти на новую волну скрытой мобилизации. Об этом в интервью УНН заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Набор 400 тысяч - это уже стандарт, а не новая стратегия

По словам эксперта, заявленные планы России по набору более 400 тысяч военных не являются чем-то новым или экстраординарным. Такой уровень пополнения личного состава наблюдается уже несколько лет подряд.

Он объясняет, что это скорее попытка удержать баланс потерь, а не подготовка к масштабному наступлению.

Это достаточно стандартный показатель. Начиная с 2023–2024 годов, Россия ежегодно набирает более 400 тысяч личного состава. Этого хватает, чтобы компенсировать потери в течение года

- отметил Коваленко.

В то же время эти цифры не учитывают другие источники пополнения армии.

Эти 400 тысяч - это только о добровольной мобилизации через контракты. Они не учитывают рекрутинг наемников из других стран или возможные изменения законодательства

- пояснил эксперт.

Россия все больше зависит от наемников

Отдельным источником пополнения российской армии становятся иностранные наемники, в частности из Африки и Азии, а также военные из КНДР. По словам Коваленко, эта тенденция будет только усиливаться.

Мы видим активное использование наемников - в частности из африканских стран, а также северокорейских военных, которые частично компенсируют потери, особенно на приграничных участках

- отметил он.

В 2026 году их доля может существенно вырасти.

Этот показатель может достичь до 10% от общей численности. Это примерно 30 тысяч и более наемников

- добавил эксперт.

Уникальная ситуация - Россия теряет больше убитыми, чем ранеными

Ключевая проблема для России - не только количество потерь, а их структура. По словам эксперта, сейчас большинство потерь составляют безвозвратные.

Это нетипичная ситуация даже для масштабных войн.

Сейчас у россиян 60–65% потерь - это "200-е", то есть безвозвратные потери. Ранее этот показатель был на уровне 20–25%

- пояснил Коваленко.

Он подчеркивает, что это беспрецедентная ситуация.

Это уникальный случай в истории войн, когда количество убитых превышает количество раненых. Обычно наоборот - раненых всегда больше

- подчеркнул эксперт.

Это означает, что Россия не может компенсировать потери за счет возвращения раненых в строй.

Даже 400 тысяч не покроют потери

На первый взгляд, ежегодный набор в 400 тысяч может выглядеть достаточным. Однако реальная ситуация иная. Высокий уровень безвозвратных потерь и интенсивность боев меняют баланс.

На первый взгляд это выглядит как компенсация потерь. Но с учетом нынешней структуры потерь эти цифры уже не работают

- отметил Коваленко.

Он привел пример масштабных потерь во время активных боевых действий.

За первые 48 часов активной фазы нового наступления, которое происходит сейчас, Россия потеряла более 4 тысяч военных. Это очень высокие показатели

- сказал эксперт.

Если Украина выйдет на стабильный уровень уничтожения оккупантов, ситуация станет критической для РФ.

Если потери составят около 50 тысяч в месяц, а это вполне реально, напомню, что о таких планах говорил Министр обороны Михаил Федоров, то никакие 400 тысяч в год их не спасут. Они уйдут в минус и потеряют возможность вести наступление и даже эффективно обороняться

- пояснил он.

Кремль может пойти на скрытую всеобщую мобилизацию

По словам эксперта, даже без достижения критических потерь Россия уже приближается к необходимости новой мобилизации. Однако это может быть сделано в гибридной форме.

"Они будут вынуждены объявить всеобщую мобилизацию. Но называть ее так не будут - это будет что-то вроде "частичной мобилизации 2.0"", - отметил Коваленко.

Речь идет о быстром пополнении без надлежащей подготовки.

Могут мобилизовать по 50–60 тысяч человек в месяц и сразу отправлять их на фронт без подготовки

- добавил он.

Россия может искать "быструю победу" даже за пределами Украины

Из-за отсутствия значительных успехов на фронте Кремль может попытаться изменить ситуацию путем новой эскалации. В частности, не исключается сценарий открытия нового театра боевых действий.

России нужен быстрый результат для внутреннего потребителя. Это может быть попытка эскалации, в частности даже за пределами Украины

- отметил эксперт.

Он предполагает, что речь может идти о странах Балтии.

Теоретически они могут попробовать сценарий со странами Балтии, чтобы продемонстрировать быстрый результат и использовать это как инструмент шантажа Европы

- пояснил Коваленко.

Почему не стоит паниковать

Нынешние темпы мобилизации России уже не соответствуют масштабам ее потерь. Даже при наборе 400 тысяч военных ежегодно РФ рискует потерять способность к наступательным действиям.

Единственным вариантом для Кремля остается новая волна мобилизации или попытка резкой эскалации для достижения быстрого политического эффекта.

