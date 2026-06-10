Летом в Украине возможны массовые отключения света из-за дефицита мощности — прогноз аналитиков
Киев • УНН
Из-за атак рф и ремонтов АЭС летом ожидается дефицит энергии до 2,4 ГВт. При жаре и новых разрушениях нехватка мощности может достичь 40%.
Украина в летние месяцы может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями потребителей, несмотря на импорт электроэнергии и значительный вклад солнечной генерации. Об этом говорится в прогнозе аналитического центра DiXi Group, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По оценкам экспертов, при умеренных температурах и отсутствии новых повреждений энергосистемы дефицит мощности в часы пикового потребления может достичь 0,7 ГВт. Если температура воздуха существенно вырастет, этот показатель может увеличиться до 2,4 ГВт.
Ремонты на АЭС усиливают риски
В DiXi Group отмечают, что ситуацию осложнит плановое техническое обслуживание энергоблоков атомных электростанций, которые остаются основой украинской энергосистемы.
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С ростом среднесуточной температуры ежечасные отключения электроэнергии будут неизбежны, а дефицит может возникнуть даже ночью, когда спрос самый низкий
В случае жаркой погоды и новых повреждений энергетической инфраструктуры дефицит может вырасти до 6,2 ГВт при прогнозируемом спросе на уровне 15,8 ГВт, что составляет около 40%.
россия с начала полномасштабной войны регулярно атакует украинские объекты генерации и передачи электроэнергии. В предыдущий зимний период из-за повреждений энергетических мощностей во многих регионах применялись масштабные графики отключений света.
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