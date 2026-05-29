Как подготовить офис к работе при отключении света.

Офису во время отключения нужен понятный план питания: какие устройства работают постоянно, что подключают по очереди и кто отвечает за запуск. Когда компания готовится купить генератор для рабочих задач, сначала считают нагрузку, место установки, запас топлива и безопасный вывод кабелей. Такой расчет сразу показывает, какие приборы можно держать постоянно, а какие включать по очереди.

Какая техника должна получать питание первой

Первой подключают технику, без которой работа сразу останавливается. Это роутер, коммутатор, сервер, ноутбуки ключевых сотрудников, система учета, касса, охрана и освещение проходов. Принтеры, кофемашины, обогреватели и зарядные станции не ставят в одну линию с важной техникой, потому что у них высокий стартовый ток. Перед запуском составляют короткий список приоритетов:

роутер, ONU и сетевое оборудование;

сервер, NAS или рабочая станция с базой данных;

ноутбуки и мониторы для сотрудников на смене;

касса, терминал оплаты и сканер;

аварийное освещение у входа и на лестнице;

зарядка телефонов для связи;

вентиляция помещения, где стоит техника.

Такой порядок помогает не перегрузить генератор в первые минуты. Команда сразу понимает, что включать сейчас, а что оставить до восстановления сети.

Мощность считают по паспортам устройств. К сумме добавляют запас, потому что блоки питания, насосы и компрессоры кратко берут больше энергии при старте. Если офис использует ИБП, его подключают так, чтобы он не щелкал между сетью и резервом каждые несколько минут.

Для деловой работы важна не только мощность, а предсказуемость процесса. В офисе заранее назначают ответственного, подписывают удлинители, держат инструкцию возле выхода и проводят короткий пробный запуск. Тогда при отключении сотрудники не спорят у щитка и не собирают схему на ощупь.

Что проверить перед запуском генератора

Перед запуском оборудование ставят на улице или в отдельной зоне с отводом выхлопа. Нельзя держать бензиновый генератор в кабинете, коридоре, подвале или на закрытом балконе. Выхлоп должен уходить от окон, дверей и вентиляционных решеток, иначе угарный газ попадет внутрь.

Проверяют масло, топливо, воздушный фильтр, заземление и удлинитель нужного сечения. Кабель не тянут через лужи, проходы и острые углы. Если нужна работа несколько часов подряд, рядом держат огнетушитель, запасную канистру, перчатки и журнал, где отмечают время запуска, дозаправку и остановку.

Офису помогает простая схема: кто запускает двигатель, кто подключает нагрузку, кто следит за топливом. Один человек не должен одновременно работать с документами, клиентами и генератором. После остановки дают двигателю остыть, затем убирают кабели, закрывают канистру и записывают остаток топлива.