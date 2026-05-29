ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-2026

Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси начали расследование практики продажи билетов ФИФА на матчи Чемпионата мира-2026. Чиновники проверяют, не нарушались ли права потребителей из-за резкого роста цен и изменения расположения мест на стадионах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, ФИФА получила повестки с требованием предоставить информацию об использовании системы "динамического ценообразования", из-за которой стоимость билетов на многие матчи существенно выросла. Также проверяются жалобы болельщиков на изменение схем стадионов, из-за чего приобретенные места оказывались дальше от поля, чем ожидалось.

Ньюйоркцы годами ждали, когда Чемпионат мира придет к их порогу, и они заслуживают справедливого шанса получить доступные билеты – заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

Она добавила: "Никто не должен подвергаться манипуляциям, чтобы платить заоблачные цены за места, и болельщики должны быть уверены, что билеты, которые они покупают, будут теми, которые они получат".

Президент ФИФА оправдал высокие цены на билеты ЧМ-2026 и перепродажу за миллионы долларов

Генеральный прокурор Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт обвинила ФИФА в создании "испытания путаницей, фальшивого дефицита и невероятно высоких цен". По ее словам, проведение турнира является честью для штата, "но это мероприятие не является приглашением эксплуатировать наших жителей и посетителей".

В ФИФА от комментариев отказались. Финал Чемпионата мира-2026 должен состояться на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

Цену на лучшие билеты на финал ЧМ-2026 по футболу утроили