ФИФА попала под расследование из-за завышенных цен на билеты на Чемпионат мира-2026
Киев • УНН
Прокуроры США расследуют использование ФИФА динамического ценообразования на ЧМ-2026. Фанаты жалуются на заоблачные цены и изменение расположения их мест.
Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси начали расследование практики продажи билетов ФИФА на матчи Чемпионата мира-2026. Чиновники проверяют, не нарушались ли права потребителей из-за резкого роста цен и изменения расположения мест на стадионах. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, ФИФА получила повестки с требованием предоставить информацию об использовании системы "динамического ценообразования", из-за которой стоимость билетов на многие матчи существенно выросла. Также проверяются жалобы болельщиков на изменение схем стадионов, из-за чего приобретенные места оказывались дальше от поля, чем ожидалось.
Ньюйоркцы годами ждали, когда Чемпионат мира придет к их порогу, и они заслуживают справедливого шанса получить доступные билеты
Она добавила: "Никто не должен подвергаться манипуляциям, чтобы платить заоблачные цены за места, и болельщики должны быть уверены, что билеты, которые они покупают, будут теми, которые они получат".
Генеральный прокурор Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт обвинила ФИФА в создании "испытания путаницей, фальшивого дефицита и невероятно высоких цен". По ее словам, проведение турнира является честью для штата, "но это мероприятие не является приглашением эксплуатировать наших жителей и посетителей".
В ФИФА от комментариев отказались. Финал Чемпионата мира-2026 должен состояться на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
