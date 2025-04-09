Режиссера Карла Эрика Ринша обвинили в мошенничестве на 11 млн долларов. Он получил деньги от Netflix на сериал, но ни одного эпизода так и не снял, зато потратил средства на роскошь.
Долг Дональда Трампа и соответчиков по делу о мошенничестве превысил 500 млн долларов из-за процентов. Сумма продолжает расти на 114 тысяч долларов ежедневно, пока дело находится на апелляции.
Суд США приговорил Дональда Трампа к «безусловному освобождению» по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве. Верховный суд отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о выплатах порноактрисе.
Верховный суд США пятью голосами против четырех отклонил просьбу Трампа отсрочить приговор по делу о выплатах Сторми Дэниелс. Решение суда штата Нью-Йорк будет объявлено в пятницу.
Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отмене вердикта по делу о выплатах порнозвезде, но намекнул на избежание заключения. Трамп был признан виновным в 34 пунктах обвинения по фальсификации документов.
Небольшой самолет разбился на разделительной полосе автомагистрали I-684 в округе Вестчестер. На борту находилось два человека, один из них погиб, а авария вызвала утечку авиационного топлива.
Апелляционный суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по хранению секретных документов. Дело закрыто с правом восстановления после завершения его второго президентского срока.
Белку Пинат, звезду соцсетей с десятками тысяч подписчиков, изъяли у владельца и усыпили из-за укуса работника. Тесты на бешенство оказались отрицательными, а департамент начал внутреннее расследование.
После победы на выборах Трамп сможет закрыть федеральные дела против себя. Однако он не будет иметь контроля над делами в Нью-Йорке и Джорджии.
Белку Пинат, которая имела 537 тысяч подписчиков в Instagram, усыпили из-за нарушения правил содержания диких животных. Животное прожило с хозяином 7 лет.
Дональд Трамп организовал митинг в Мэдисон-сквер-гарден против Камалы Харрис. Мероприятие сопровождалось вульгарными и расистскими комментариями от его соратников.
Федеральный суд в Калифорнии отклонил предложение Meta закрыть два иска от более 30 штатов относительно неправомерной деятельности компании. Meta теперь обязана ответить на эти обвинения в суде.
Дрон зафиксировал расстрел трех безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами в Нью-Йорке. Бойцы «Азова» и 49-го батальона впоследствии взяли в плен одного из причастных к преступлению россиян.
По DeepState, враг продвинулся неподалеку от Нью-Йорка, Ивановского, Галициновки и в Торецке.
Суд постановил удерживать рэпера Шона Комбза (Diddy) без права залога до суда по делу о торговле людьми. Адвокат планирует обжаловать решение, а прокуроры опасаются, что Комбз может препятствовать делу.
Джанфранко Торрес-Наварро, разыскиваемый глава банды «Los Killers», задержан в штате Нью-Йорк после незаконного въезда в США. Он подозревается в убийстве отставного полицейского в Перу и других преступлениях.
За сутки произошло 92 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении, где враг 33 раза пытался прорвать оборону, понеся значительные потери.
По состоянию на 16:00 на фронте произошло 56 боевых столкновений. Самые горячие бои продолжаются на Лиманском и Покровском направлениях, где украинские защитники сдерживают попытки врага прорвать оборону.
Аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск на нескольких участках фронта. Информация о приграничных районах временно не будет обновляться из соображений безопасности.
Генштаб ВСУ сообщил о 107 боевых столкновениях за сутки. Самые активные бои происходят на Покровском направлении, где зафиксирован 31 бой. Враг также нанес ракетные и авиаудары по территории Украины.
Генштаб ВСУ сообщил о 108 боевых столкновениях за сутки. Украинские защитники успешно отражают атаки противника на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.
На южном направлении враг использует лишь небольшие пехотные подразделения без бронетехники. Наблюдается высокая интенсивность артиллерийских обстрелов, авиаударов и использования беспилотников с обеих сторон.
За сутки произошло 64 боевых столкновения. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении (10 локаций) и Торецком (7 столкновений вблизи Торецка и Нью-Йорка). Враг активно применяет авиацию.
На фронте произошло 103 боевых столкновения, самые активные бои - на Покровском направлении. Страна-террорист нанесла 42 авиаудара, использовала 515 дронов-камикадзе и осуществила 3400 обстрелов позиций ВСУ.
На фронте произошло 102 боевых столкновения. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении, где произошло 34 боя, из которых 27 атак отбито, а 7 еще продолжаются.
Вице-президент США Камала Харрис проводит собеседования с 6 потенциальными кандидатами на должность вице-президента. Среди них губернаторы, сенатор и министр транспорта, с которыми она встречается перед официальным объявлением на следующей неделе.
На фронте произошло 97 боестолкновений, самые активные - на Покровском направлении.
По DeepState, враг совершил продвижение неподалеку Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке.
За сутки произошло 122 боевых столкновения, из них 37 на Покровском направлении. россия нанесла 80 авиаударов и осуществила 4636 обстрелов, украинские силы обороны отбили атаки на разных направлениях.
За сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где враг 32 раза пытался прорвать оборону в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.