Нью-Йорк (штат)

Харрис в эти выходные проводит собеседование с 6 кандидатами на вице-президента - AP

Вице-президент США Камала Харрис проводит собеседования с 6 потенциальными кандидатами на должность вице-президента. Среди них губернаторы, сенатор и министр транспорта, с которыми она встречается перед официальным объявлением на следующей неделе.