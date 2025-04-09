Нью-Йорк (штат)

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28659 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42493 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48434 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54998 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67264 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56613 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55835 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119601 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81745 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226216 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.1м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87515 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20469 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17396 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16198 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17801 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87538 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119601 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226216 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403276 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395689 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10956 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16214 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17412 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20487 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75131 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Нью-Йорк (штат)

Новости по теме

Режиссера обвинили в мошенничестве на $11 млн из-за сериала для Netflix

Режиссера Карла Эрика Ринша обвинили в мошенничестве на 11 млн долларов. Он получил деньги от Netflix на сериал, но ни одного эпизода так и не снял, зато потратил средства на роскошь.

Новости Мира • 19 марта, 09:57 • 117327 просмотра

Трамп станет президентом США с долгом в более 500 миллионов долларов - CBS

Долг Дональда Трампа и соответчиков по делу о мошенничестве превысил 500 млн долларов из-за процентов. Сумма продолжает расти на 114 тысяч долларов ежедневно, пока дело находится на апелляции.

Новости Мира • 17 января, 05:19 • 35951 просмотра

Суд США приговорил Трампа к безусловному освобождению по делу со Сторми Дэниелс

Суд США приговорил Дональда Трампа к «безусловному освобождению» по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве. Верховный суд отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о выплатах порноактрисе.

Новости Мира • 10 января, 16:19 • 33949 просмотра

Трампу отказали: Верховный суд отклонил просьбу об отсрочке приговора

Верховный суд США пятью голосами против четырех отклонил просьбу Трампа отсрочить приговор по делу о выплатах Сторми Дэниелс. Решение суда штата Нью-Йорк будет объявлено в пятницу.

Новости Мира • 10 января, 07:58 • 26220 просмотра

За 10 дней до инаугурации Трампу вынесут приговор по делу о выплатах порнозвезде

Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отмене вердикта по делу о выплатах порнозвезде, но намекнул на избежание заключения. Трамп был признан виновным в 34 пунктах обвинения по фальсификации документов.

Новости Мира • 3 января, 23:57 • 27345 просмотра

Один человек погиб в результате крушения небольшого самолета на границе между Нью-Йорком и Коннектикутом

Небольшой самолет разбился на разделительной полосе автомагистрали I-684 в округе Вестчестер. На борту находилось два человека, один из них погиб, а авария вызвала утечку авиационного топлива.

Новости Мира • 13 декабря, 08:48 • 16175 просмотра

Последнее уголовное дело спецпрокурора против Трампа прекратили

Апелляционный суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по хранению секретных документов. Дело закрыто с правом восстановления после завершения его второго президентского срока.

Новости Мира • 27 ноября, 06:53 • 14869 просмотра

После эвтаназии у белки Пинат, которая была звездой соцсетей в США, не обнаружили бешенства

Белку Пинат, звезду соцсетей с десятками тысяч подписчиков, изъяли у владельца и усыпили из-за укуса работника. Тесты на бешенство оказались отрицательными, а департамент начал внутреннее расследование.

Новости Мира • 13 ноября, 16:13 • 20167 просмотра

Победа Трампа может остановить все уголовные дела против него на 4 года - СМИ

После победы на выборах Трамп сможет закрыть федеральные дела против себя. Однако он не будет иметь контроля над делами в Нью-Йорке и Джорджии.

Новости Мира • 6 ноября, 13:21 • 20563 просмотра

В США усыпили белку, которая была звездой Instagram

Белку Пинат, которая имела 537 тысяч подписчиков в Instagram, усыпили из-за нарушения правил содержания диких животных. Животное прожило с хозяином 7 лет.

Новости Мира • 3 ноября, 19:39 • 31358 просмотра

Трамп провел скандальный митинг в Мэдисон-сквер-гарден: звучали вульгарные и расистские высказывания

Дональд Трамп организовал митинг в Мэдисон-сквер-гарден против Камалы Харрис. Мероприятие сопровождалось вульгарными и расистскими комментариями от его соратников.

Новости Мира • 28 октября, 04:19 • 64897 просмотра

Суд США отклонил ходатайство Meta о закрытии исков от 30 штатов

Федеральный суд в Калифорнии отклонил предложение Meta закрыть два иска от более 30 штатов относительно неправомерной деятельности компании. Meta теперь обязана ответить на эти обвинения в суде.

Новости Мира • 16 октября, 02:04 • 17332 просмотра

россияне расстреляли трех военнопленных украинцев в Нью-Йорке - "АЗОВ"

Дрон зафиксировал расстрел трех безоружных украинских военнопленных российскими оккупантами в Нью-Йорке. Бойцы «Азова» и 49-го батальона впоследствии взяли в плен одного из причастных к преступлению россиян.

Война • 6 октября, 15:49 • 22888 просмотра

Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

По DeepState, враг продвинулся неподалеку от Нью-Йорка, Ивановского, Галициновки и в Торецке.

Война • 20 сентября, 00:12 • 104340 просмотра

Арестованного за секс-торговлю рэпера Diddy оставят под стражей без права внесения залога

Суд постановил удерживать рэпера Шона Комбза (Diddy) без права залога до суда по делу о торговле людьми. Адвокат планирует обжаловать решение, а прокуроры опасаются, что Комбз может препятствовать делу.

Новости Мира • 19 сентября, 03:20 • 17404 просмотра

Лидер перуанской банды арестован в США

Джанфранко Торрес-Наварро, разыскиваемый глава банды «Los Killers», задержан в штате Нью-Йорк после незаконного въезда в США. Он подозревается в убийстве отставного полицейского в Перу и других преступлениях.

Новости Мира • 16 августа, 05:48 • 17708 просмотра

На фронте произошло 92 боевых столкновения, самой горячей остается ситуация на Покровском направлении - Генштаб

За сутки произошло 92 боевых столкновения. Самые активные бои на Покровском направлении, где враг 33 раза пытался прорвать оборону, понеся значительные потери.

Война • 10 августа, 20:32 • 100697 просмотра

На фронте за сегодня произошло 56 боев. Самые горячие - на Лиманском и Покровском направлениях

По состоянию на 16:00 на фронте произошло 56 боевых столкновений. Самые горячие бои продолжаются на Лиманском и Покровском направлениях, где украинские защитники сдерживают попытки врага прорвать оборону.

Общество • 8 августа, 13:37 • 29770 просмотра

В DeepState прокомментировали ситуацию на фронте и в приграничных районах

Аналитики DeepState сообщили о продвижении российских войск на нескольких участках фронта. Информация о приграничных районах временно не будет обновляться из соображений безопасности.

Война • 7 августа, 02:23 • 118374 просмотра

С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений - Генштаб

Генштаб ВСУ сообщил о 107 боевых столкновениях за сутки. Самые активные бои происходят на Покровском направлении, где зафиксирован 31 бой. Враг также нанес ракетные и авиаудары по территории Украины.

Война • 6 августа, 20:45 • 33180 просмотра

Генштаб: минувшие сутки произошло 108 боевых столкновений

Генштаб ВСУ сообщил о 108 боевых столкновениях за сутки. Украинские защитники успешно отражают атаки противника на Харьковском, Купянском, Лиманском и других направлениях.

Война • 6 августа, 02:50 • 35895 просмотра

На южном направлении противник не имеет больших ресурсов, поэтому атакует небольшими пехотными подразделениями - Лыховий

На южном направлении враг использует лишь небольшие пехотные подразделения без бронетехники. Наблюдается высокая интенсивность артиллерийских обстрелов, авиаударов и использования беспилотников с обеих сторон.

Война • 5 августа, 16:14 • 27104 просмотра

Генштаб: количество боевых столкновений возросло до 64, горячее всего на Покровском и Торецком направлениях

За сутки произошло 64 боевых столкновения. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении (10 локаций) и Торецком (7 столкновений вблизи Торецка и Нью-Йорка). Враг активно применяет авиацию.

Война • 5 августа, 15:35 • 29495 просмотра

На фронте произошло 103 боестолкновения, самые горячие бои на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 103 боевых столкновения, самые активные бои - на Покровском направлении. Страна-террорист нанесла 42 авиаудара, использовала 515 дронов-камикадзе и осуществила 3400 обстрелов позиций ВСУ.

Война • 4 августа, 20:21 • 34338 просмотра

102 боевых столкновения на фронте, самые активные бои ведутся на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 102 боевых столкновения. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении, где произошло 34 боя, из которых 27 атак отбито, а 7 еще продолжаются.

Война • 3 августа, 21:26 • 30769 просмотра

Харрис в эти выходные проводит собеседование с 6 кандидатами на вице-президента - AP

Вице-президент США Камала Харрис проводит собеседования с 6 потенциальными кандидатами на должность вице-президента. Среди них губернаторы, сенатор и министр транспорта, с которыми она встречается перед официальным объявлением на следующей неделе.

Новости Мира • 3 августа, 13:09 • 26455 просмотра

Генштаб: на фронте произошло 97 боестолкновений, самые активные бои шли на Покровском направлении

На фронте произошло 97 боестолкновений, самые активные - на Покровском направлении.

Война • 28 июля, 20:50 • 30431 просмотра

DeepState: оккупанты продвинулись возле Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке

По DeepState, враг совершил продвижение неподалеку Водяного, Уманского, Новоселовки Первой, Желанного, Веселого и в Красногоровке.

Война • 27 июля, 21:47 • 29782 просмотра

На фронте за сутки состоялись 122 боя. На Покровском направлении россияне сконцентрировали свои атаки вблизи Новоалександровки

За сутки произошло 122 боевых столкновения, из них 37 на Покровском направлении. россия нанесла 80 авиаударов и осуществила 4636 обстрелов, украинские силы обороны отбили атаки на разных направлениях.

Война • 27 июля, 06:13 • 33979 просмотра

Генштаб: враг 32 раза пытался прорвать оборону в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки

За сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях, где враг 32 раза пытался прорвать оборону в районах Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

Война • 25 июля, 05:40 • 34962 просмотра