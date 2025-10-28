Вэнс заверил, что США выплатят зарплаты военным, несмотря на правительственный локдаун
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Трампа на этой неделе выплатит зарплату военнослужащим, несмотря на продолжающуюся приостановку работы правительства. Это происходит на фоне блокировки бюджета, что влияет на другие федеральные службы и социальные программы.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа планирует на этой неделе выплатить заработную плату военнослужащим, несмотря на продолжающееся прекращение работы правительства, которое длится уже 28-й день – второе по продолжительности в истории США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Администрация Трампа уже обошла Конгресс, переведя около 8 миллиардов долларов из фонда исследований и разработок для покрытия военных расходов. В то же время ряд республиканцев предупредил, что в случае продолжения локдауна гарантировать дальнейшие выплаты будет невозможно.
Несмотря на заявление Вэнса, он не уточнил, каким именно образом Белый дом планирует осуществить финансирование. Сенатор-республиканец Майк Раундс отметил, что этот вопрос не обсуждался во время встречи, а глава Комитета Сената по вопросам вооруженных сил Роджер Уикер признал, что не имеет информации о доступных администрации ресурсах.
Другие федеральные работники, в частности гражданские сотрудники Пентагона и авиадиспетчеры, остаются без оплаты, что уже влияет на критические сферы.
Демократы настаивают на возобновлении субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истек, и обвиняют Белый дом в сознательном давлении на уязвимые категории населения.
Тем временем последствия локдауна распространяются на транспорт и социальные программы. Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что из-за отсутствия оплаты труда среди авиадиспетчеров усиливаются задержки рейсов в крупнейших аэропортах – от Ньюарка до Далласа.
Кроме этого, правительство приостановило финансирование продовольственной помощи (SNAP), которой пользуются более 41 миллиона американцев. Это уже привело к иску 25 штатов и округа Колумбия, которые обвинили федеральные власти в отказе использовать резервные 6 миллиардов долларов для продолжения выплат.
Таким образом, администрация Трампа пытается сохранить финансирование армии, в то же время все больше сфер гражданской жизни в США оказываются на грани паралича из-за длительного блокирования бюджета.
