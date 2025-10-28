Вэнс заверил, что США выплатят зарплаты военным, несмотря на правительственный локдаун

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа планирует на этой неделе выплатить заработную плату военнослужащим, несмотря на продолжающееся прекращение работы правительства, которое длится уже 28-й день – второе по продолжительности в истории США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы считаем, что сможем продолжить выплачивать зарплату войскам в пятницу – сказал Вэнс журналистам после встречи с сенаторами-республиканцами в Капитолии.

Администрация Трампа уже обошла Конгресс, переведя около 8 миллиардов долларов из фонда исследований и разработок для покрытия военных расходов. В то же время ряд республиканцев предупредил, что в случае продолжения локдауна гарантировать дальнейшие выплаты будет невозможно.

Штаты подали в суд на администрацию Трампа из-за приостановки продовольственной помощи

Несмотря на заявление Вэнса, он не уточнил, каким именно образом Белый дом планирует осуществить финансирование. Сенатор-республиканец Майк Раундс отметил, что этот вопрос не обсуждался во время встречи, а глава Комитета Сената по вопросам вооруженных сил Роджер Уикер признал, что не имеет информации о доступных администрации ресурсах.

Другие федеральные работники, в частности гражданские сотрудники Пентагона и авиадиспетчеры, остаются без оплаты, что уже влияет на критические сферы.

К сожалению, мы не сможем заплатить всем, потому что демократы нам очень плохо справились – заявил Вэнс, обвинив демократов в блокировании республиканского плана временного финансирования.

Демократы настаивают на возобновлении субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истек, и обвиняют Белый дом в сознательном давлении на уязвимые категории населения.

Тем временем последствия локдауна распространяются на транспорт и социальные программы. Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что из-за отсутствия оплаты труда среди авиадиспетчеров усиливаются задержки рейсов в крупнейших аэропортах – от Ньюарка до Далласа.

Авиаколлапс в США: более 1600 рейсов задержаны из-за правительственного шатдауна, который длится уже 27 дней

Кроме этого, правительство приостановило финансирование продовольственной помощи (SNAP), которой пользуются более 41 миллиона американцев. Это уже привело к иску 25 штатов и округа Колумбия, которые обвинили федеральные власти в отказе использовать резервные 6 миллиардов долларов для продолжения выплат.

В течение недель мой офис бьет тревогу по поводу влияния прекращения работы правительства Республиканской партией на доступ ньюйоркцев к критически важным программам, таким как SNAP – заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул.

Таким образом, администрация Трампа пытается сохранить финансирование армии, в то же время все больше сфер гражданской жизни в США оказываются на грани паралича из-за длительного блокирования бюджета.

Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн для зарплат военным во время шатдауна