Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн для зарплат военным во время шатдауна

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Пентагон получил анонимное пожертвование в 130 миллионов долларов для выплаты жалованья военным во время прекращения работы правительства США. Однако администрация, возможно, не сможет осуществить выплаты по закону.

Пентагон получил анонимное пожертвование в $130 млн для зарплат военным во время шатдауна

Пентагон заявил, что получил анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов для выплаты жалованья военным во время прекращения работы правительства США, что администрация, возможно, не сможет осуществить согласно закону, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

23 октября 2025 года Министерство обороны приняло анонимное пожертвование в размере 130 миллионов долларов в рамках своих общих полномочий по принятию даров. Пожертвование было сделано при условии, что оно будет использовано для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих

— заявил в пятницу в заявлении главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Как отмечает издание, это пожертвование — очередной маневр президента Дональда Трампа, направленный на усиление контроля над государственными функциями в условиях прекращения работы правительства, которое длится уже четвертую неделю. Белый дом принял меры по увольнению федеральных служащих и сокращению финансирования проектов в сферах, контролируемых демократами, что вызвало судебные иски.

Попытка выплатить жалованье американским военнослужащим во время приостановки работы правительства может оказаться политически популярной и также подчеркнуть нежелание демократов в Конгрессе одобрить законопроект о государственных расходах. Однако федеральный закон, как правило, запрещает частным лицам делать целевые пожертвования правительству.

Хотя частные лица могут делать безусловные пожертвования в Казначейство США, они зачисляются в общий фонд или используются для погашения государственного долга. Эти деньги не могут быть потрачены без ассигнований Конгресса, и именно отсутствие ассигнований привело к остановке работы правительства.

Пентагон не сразу ответил на запрос о том, будет ли использовать эти деньги для выплаты зарплаты военнослужащим в нарушение закона.

Общая сумма в 130 миллионов долларов покроет лишь небольшую часть фонда оплаты труда примерно 1,3 миллиона военнослужащих — в среднем около 100 долларов на человека. По данным Министерства финансов США, в сентябре правительство потратило на военнослужащих 9,8 миллиарда долларов. Следующая дата выплаты зарплаты военнослужащим – 29 октября.

В четверг Трамп заявил, что его неназванный "друг" выписал чек на 130 миллионов долларов для покрытия дефицита в армии. Федеральные гражданские служащие и военнослужащие, как правило, не получают зарплату во время шатдауна. Однако, ранее в этом месяце Трамп поручил Пентагону найти любые доступные средства для выплаты зарплаты военнослужащим.

Добавим

По данным издания, существуют исключения из федеральных ограничений принятия правительством пожертвований. Служба национальных парков является одним из них, что позволяет Трампу принимать пожертвования для финансирования ремонта Белого дома, расположенного в национальном парке.

В соответствии с законами 1956 года, военные также имеют ограниченные полномочия принимать частные пожертвования, но только для двух конкретных целей: поддержки военных училищ, больниц, библиотек, музеев, кладбищ и аналогичных учреждений, а также помощи военнослужащим и гражданским служащим, раненым или погибшим при исполнении.

Белый дом расширил свои полномочия в отношении федеральных бюджетных мер во время шатдауна. Директор по бюджету Трампа Рассел Воут заявил, что он может в одностороннем порядке приостанавливать расходы или увольнять федеральных служащих во время шатдауна, что вызвало судебные разбирательства. Сокращения преимущественно коснулись юрисдикций, которые проголосовали за демократа Камалу Харрис в 2024 году.

Административно-бюджетное управление не ответило на запрос СМИ о том, какие полномочия имеет правительство для принятия пожертвований на содержание военнослужащих.

Шатдаун, который начался 1 октября, не имеет признаков скорого завершения, поскольку республиканцы и демократы находятся в безвыходном положении по вопросу финансирования федерального правительства. Демократы настаивают на том, что любой законопроект о расходах должен также включать продление истекающих субсидий на здравоохранение, резюмирует Bloomberg.

Антонина Туманова

