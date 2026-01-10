Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева

$42.990.00
50.180.00
ukenru
9 января, 20:32 • 16725 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
9 января, 15:56 • 35065 просмотра
В Раду поступили заявления об отставке Федорова и Шмыгаля
9 января, 14:55 • 33396 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
9 января, 14:44 • 33307 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
9 января, 13:30 • 27620 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
9 января, 13:30 • 22065 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
9 января, 13:24 • 16058 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
9 января, 12:35 • 13986 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
9 января, 12:10 • 10143 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
9 января, 11:53 • 13721 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.7м/с
75%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине9 января, 23:09 • 8050 просмотра
Латвия созывает Совбез ООН из-за удара российской баллистической ракетой вблизи границ НАТО9 января, 23:56 • 5684 просмотра
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная силаPhoto10 января, 01:01 • 6208 просмотра
Комикс о Супермене, украденный у Николаса Кейджа, продан за рекордные $15 миллионов04:40 • 8300 просмотра
Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона05:29 • 17781 просмотра
публикации
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 22592 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 68589 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 96328 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 69243 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 91047 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Владимир Зеленский
Энтони Альбанезе
Али Хаменеи
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Белый дом
Иран
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 62881 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 65161 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 86274 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 104531 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 144991 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Шахед-136

Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева

Киев • УНН

 • 3008 просмотра

Окамура подчеркнул, что не видит причин, по которым Чехия должна относиться к Украине более лояльно, чем к другим странам, а также отметил, что страны не являются союзницами.

Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева

Глава чешской Палаты депутатов Томио Окамура отверг утверждения о том, что Чехия является союзником Украины. Соответствующее заявление министра иностранных дел Петра Мацинки, сделанное в эфире "Чешского Телевидения" – "Мы, безусловно, союзники Украины", спикер считает исключительно "личным мнением" политика, которое не подкреплено программой нового коалиционного кабинета министров Чешской Республики, передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

"В программной декларации правительства нет ни слова о том, что Украина является союзником. Я лишь придерживаюсь программы нашего кабинета, – днем позже, также в программе "Чешского Телевидения", сказал спикер Томио Окамура. – Я не вижу причин, по которым мы должны относиться к Украине более лояльно, чем к другим странам".

В то же время спикер Палаты депутатов и глава партии "Свобода и прямая демократия"/SPD опроверг мнение, что из-за этого в правительственной коалиции могут возникнуть разногласия. И это несмотря на то, что премьер-министр Андрей Бабиш и глава МИД Петр Мацинка подтвердили, что Чехия продолжит координирование "снарядной инициативы" по поставке боеприпасов Украине, которую SPD отвергает.

"Я не вижу в этом противоречия. Мы, как SPD, выступаем за прекращение отправки любых денег в Украину, мы добились того, чтобы Чешская Республика не посылала солдат в Украину. Учитывая наше положение в правительстве, я считаю это успехом", – заявил Томио Окамура, чья партия имеет в Палате депутатов 15 голосов из 108, которые приходятся на новую правящую коалицию.

"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине02.01.26, 01:07 • 25641 просмотр

Ранее

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч отреагировал на новогоднюю речь спикера чешского парламента Томио Окамуры, в которой последний позволил себе антиукраинские заявления. 

Оппозиция Чехии инициирует отставку спикера парламента из-за его скандальных заявлений об Украине02.01.26, 20:45 • 9559 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Чешская Республика
Украина