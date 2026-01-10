Очередной выпад против Украины: спикер парламента Чехии сделал еще одно резкое заявление в адрес Киева

Глава чешской Палаты депутатов Томио Окамура отверг утверждения о том, что Чехия является союзником Украины. Соответствующее заявление министра иностранных дел Петра Мацинки, сделанное в эфире "Чешского Телевидения" – "Мы, безусловно, союзники Украины", спикер считает исключительно "личным мнением" политика, которое не подкреплено программой нового коалиционного кабинета министров Чешской Республики, передает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

"В программной декларации правительства нет ни слова о том, что Украина является союзником. Я лишь придерживаюсь программы нашего кабинета, – днем позже, также в программе "Чешского Телевидения", сказал спикер Томио Окамура. – Я не вижу причин, по которым мы должны относиться к Украине более лояльно, чем к другим странам".

В то же время спикер Палаты депутатов и глава партии "Свобода и прямая демократия"/SPD опроверг мнение, что из-за этого в правительственной коалиции могут возникнуть разногласия. И это несмотря на то, что премьер-министр Андрей Бабиш и глава МИД Петр Мацинка подтвердили, что Чехия продолжит координирование "снарядной инициативы" по поставке боеприпасов Украине, которую SPD отвергает.

"Я не вижу в этом противоречия. Мы, как SPD, выступаем за прекращение отправки любых денег в Украину, мы добились того, чтобы Чешская Республика не посылала солдат в Украину. Учитывая наше положение в правительстве, я считаю это успехом", – заявил Томио Окамура, чья партия имеет в Палате депутатов 15 голосов из 108, которые приходятся на новую правящую коалицию.

