"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 января, 13:04 • 28923 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 38466 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 35200 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 33891 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 133382 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 134478 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 47801 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 42316 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 36403 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 29394 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.7м/с
75%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса1 января, 15:09 • 5304 просмотра
Получали взятки за голосование в Раде: суд применил к подозреваемым меры пресечения1 января, 15:10 • 3940 просмотра
Без шампанского и коньяка: для украинского вина и другого алкоголя заработали новые правила1 января, 15:37 • 12200 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 14696 просмотра
«6-7» признан самым раздражающим сленгом 2025 года по версии американского университета18:47 • 6122 просмотра
публикации
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы17:58 • 14733 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 35961 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 133371 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 77749 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 105858 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Гуляйполе
Волчанск
Реклама
УНН Lite
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 23758 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 31908 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 32763 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 77754 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 32144 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Truth Social

"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине, назвав войну "бессмысленной". Он заявил, что деньги чешских пенсионеров не должны идти на поддержку "провоенной пропаганды".

"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине

В своей новогодней речи спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине. Об этом сообщает Ceske noviny, информирует УНН.

Подробности

По его словам, оружие нельзя отправлять для "поддержки абсолютно бессмысленной войны".

Деньги текут во всех направлениях, и каждый что-то получает от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота. Пусть воруют, но не у Чехии, и пусть такой страны не будет в Европейском Союзе

- сказал Окамура.

Он добавил, что "мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми только потому, что этого хочет провоенная пропаганда".

Напомним

В ноябре глава нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг, установленный в 2022 году. В ответ оппозиция вывесила новые флаги из окон парламентских офисов, назвав действия Окамуры позорными.

Чехия продолжает инициативу по боеприпасам: новый министр обороны назвал поддержку Украины «само собой разумеющейся»19.12.25, 22:29 • 4261 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Европейский Союз
Чешская Республика
Украина