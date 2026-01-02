В своей новогодней речи спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине. Об этом сообщает Ceske noviny, информирует УНН.

Подробности

По его словам, оружие нельзя отправлять для "поддержки абсолютно бессмысленной войны".

Деньги текут во всех направлениях, и каждый что-то получает от этого бизнеса. Западные компании и правительства, а также украинские воры вокруг хунты Зеленского, которые строят туалеты из золота. Пусть воруют, но не у Чехии, и пусть такой страны не будет в Европейском Союзе - сказал Окамура.

Он добавил, что "мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми только потому, что этого хочет провоенная пропаганда".

Напомним

В ноябре глава нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг, установленный в 2022 году. В ответ оппозиция вывесила новые флаги из окон парламентских офисов, назвав действия Окамуры позорными.

