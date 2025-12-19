Чехия продолжает инициативу по боеприпасам: новый министр обороны назвал поддержку Украины «само собой разумеющейся»

$42.340.00
15:48 • 11611 просмотра
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
15:34 • 20910 просмотра
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
14:53 • 19885 просмотра
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 36213 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
19 декабря, 14:08 • 28526 просмотра
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
19 декабря, 12:39 • 17128 просмотра
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
19 декабря, 12:26 • 18074 просмотра
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
19 декабря, 12:10 • 13741 просмотра
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 27675 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
19 декабря, 11:08 • 11553 просмотра
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19 декабря, 10:39 • 10588 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 38301 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 36384 просмотра
Массированные атаки рф на Одесскую область: власти ищут альтернативные маршруты для транспорта юга Украины16:27 • 8464 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 5748 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 36192 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 27671 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 36384 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Эксклюзив
19 декабря, 09:00 • 32862 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 58832 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Государственная граница Украины
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 5748 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 61129 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 42934 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 41012 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 47193 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
ТикТок
Фильм

Чехия продолжает инициативу по боеприпасам: новый министр обороны назвал поддержку Украины «само собой разумеющейся»

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Министр обороны Чехии Яромир Зуна подтвердил продолжение инициативы по боеприпасам для Украины до 2026 года. Обеспечено финансирование на закупку 760 тысяч снарядов, а поддержка Украины является «само собой разумеющейся».

Чехия продолжает инициативу по боеприпасам: новый министр обороны назвал поддержку Украины «само собой разумеющейся»

Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна подтвердил, что Прага не остановит закупку снарядов для ВСУ. Во время представления приоритетов ведомства он подчеркнул, что поддержка Украины является "само собой разумеющейся", ведь Россия – агрессор, а Украина обороняется. Об этом сообщает издание Novinky, пишет УНН.

Подробности

Министр подчеркнул, что инициатива по боеприпасам будет работать и в 2026 году, однако ее управление должно стать более эффективным. На этот период уже подтверждено финансирование закупки 760 тысяч снарядов.

Я не ставлю это под сомнение, но нам нужно говорить об эффективном управлении 

– отметил Зуна.

Трамп давит на нового премьера Чехии из-за сделки по F-3517.12.25, 18:15 • 4397 просмотров

Для самой чешской армии ключевыми задачами на следующие четыре года станут:

  • Усиление ПВО: это приоритет номер один в новом оборонном планировании.
    • Увеличение армии: численность профессиональных солдат планируют довести как минимум до 30 тысяч (сейчас около 24–28 тысяч).
      • Рекордный набор: в 2026 году страна готовится к самому массовому пополнению рядов армии за последние 20 лет.

        По словам министра, армия продолжит анализировать опыт войны в Украине.

        Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение Евросоюза о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов рф - выводы19.12.25, 08:31 • 20891 просмотр

        Степан Гафтко

        ПолитикаНовости Мира
        Санкции
        Война в Украине
        Прага
        Lockheed Martin F-35 Lightning II
        Дональд Трамп
        Европейский Союз
        Чешская Республика
        Словакия
        Венгрия
        Украина