Чехия продолжает инициативу по боеприпасам: новый министр обороны назвал поддержку Украины «само собой разумеющейся»
Министр обороны Чехии Яромир Зуна подтвердил продолжение инициативы по боеприпасам для Украины до 2026 года. Обеспечено финансирование на закупку 760 тысяч снарядов, а поддержка Украины является «само собой разумеющейся».
Новый министр обороны Чехии Яромир Зуна подтвердил, что Прага не остановит закупку снарядов для ВСУ. Во время представления приоритетов ведомства он подчеркнул, что поддержка Украины является "само собой разумеющейся", ведь Россия – агрессор, а Украина обороняется. Об этом сообщает издание Novinky, пишет УНН.
Министр подчеркнул, что инициатива по боеприпасам будет работать и в 2026 году, однако ее управление должно стать более эффективным. На этот период уже подтверждено финансирование закупки 760 тысяч снарядов.
Я не ставлю это под сомнение, но нам нужно говорить об эффективном управлении
Для самой чешской армии ключевыми задачами на следующие четыре года станут:
- Усиление ПВО: это приоритет номер один в новом оборонном планировании.
- Увеличение армии: численность профессиональных солдат планируют довести как минимум до 30 тысяч (сейчас около 24–28 тысяч).
- Рекордный набор: в 2026 году страна готовится к самому массовому пополнению рядов армии за последние 20 лет.
По словам министра, армия продолжит анализировать опыт войны в Украине.
