02:37 • 6390 просмотра
ЕС выделяет Украине 90 миллиардов евро помощи на 2026–2027 годы - глава Евросовета
19 декабря, 00:22 • 12552 просмотра
Трамп подписал оборонный бюджет США с помощью Украине - Белый Дом
18 декабря, 23:33 • 12945 просмотра
Международная финансовая корпорация развития DFC анонсировала запуск Инвестиционного фонда восстановления США-Украина
18 декабря, 22:09 • 13149 просмотра
Лидеры ЕС не смогли договориться об использовании активов РФ для финансирования Украины
18 декабря, 17:59 • 17986 просмотра
Сэкономит государству миллиарды долларов в послевоенный период: Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП варрантов
18 декабря, 17:01 • 25853 просмотра
Атака РФ на Одесскую область: ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через границу с МолдовойPhoto
Эксклюзив
18 декабря, 15:30 • 32674 просмотра
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
18 декабря, 14:57 • 23364 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
18 декабря, 14:45 • 21248 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
18 декабря, 13:04 • 29611 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение ЕС о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов РФ - выводы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Евросовет решил выделить Украине 90 миллиардов евро финансирования на 2026-2027 годы. Средства будут базироваться на заимствованиях ЕС без использования российских активов и без привлечения Чехии, Венгрии и Словакии.

Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение ЕС о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов РФ - выводы

Решение Евросовета о предоставлении Украине финансирования в объеме 90 миллиардов евро базируется на заимствованиях ЕС без использования российских активов и под гарантию ресурсов бюджета блока, что не коснется Чехии, Венгрии и Словакии, говорится в выводах Евросовета от 18 декабря, пишет УНН.

Евросовет соглашается предоставить Украине кредит в объеме 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, подкрепленных бюджетным резервом ЕС. Благодаря усиленному сотрудничеству (статья 20 Договора о ЕС) по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании ЕС, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии

- сказано в выводах.

Вышеупомянутое, как отмечается, не наносит ущерба специфике политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и учитывает интересы безопасности и обороны всех государств-членов в соответствии с Договорами.

Текст, изложенный в документе EUCO 26/25 относительно Украины, как сообщается, "был решительно поддержан 25 главами государств или правительств". Евросовет, как отмечается, вернется к этому вопросу на своем следующем заседании.

Дополняется...

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Европейский совет
Европейский Союз
Чешская Республика
Словакия
Венгрия
Украина