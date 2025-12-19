Венгрии, Словакии и Чехии не коснется решение ЕС о €90 млрд Украине с привлечением бюджета ЕС без активов РФ - выводы
Киев • УНН
Евросовет решил выделить Украине 90 миллиардов евро финансирования на 2026-2027 годы. Средства будут базироваться на заимствованиях ЕС без использования российских активов и без привлечения Чехии, Венгрии и Словакии.
Решение Евросовета о предоставлении Украине финансирования в объеме 90 миллиардов евро базируется на заимствованиях ЕС без использования российских активов и под гарантию ресурсов бюджета блока, что не коснется Чехии, Венгрии и Словакии, говорится в выводах Евросовета от 18 декабря, пишет УНН.
Евросовет соглашается предоставить Украине кредит в объеме 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, подкрепленных бюджетным резервом ЕС. Благодаря усиленному сотрудничеству (статья 20 Договора о ЕС) по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании ЕС, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии
Вышеупомянутое, как отмечается, не наносит ущерба специфике политики безопасности и обороны отдельных государств-членов и учитывает интересы безопасности и обороны всех государств-членов в соответствии с Договорами.
Текст, изложенный в документе EUCO 26/25 относительно Украины, как сообщается, "был решительно поддержан 25 главами государств или правительств". Евросовет, как отмечается, вернется к этому вопросу на своем следующем заседании.
Дополняется...