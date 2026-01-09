Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго

РФ ночью атаковала энергетику, есть существенные повреждения, в Киеве и области, в Славутиче без света более полумиллиона потребителей, на Днепропетровщине из-за отсутствия электричества до сих пор более 34 тыс. абонентов, в нескольких регионах аварийные отключения, от непогоды обесточено 1000 населенных пунктов, больше всего в Киевской и Черниговской областях, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Этой ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Всего было применено более 240 ударных БПЛА и 36 ракет морского и наземного базирования", - отметили в Минэнерго.

В результате обстрелов получили существенные повреждения объекты системы передачи электроэнергии - подстанции и воздушные линии, а также объекты генерации. По состоянию на утро в Киеве и Киевской области обесточено более 500 тысяч потребителей. Из-за повреждений сетей на Левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На Правобережье столицы действуют графики почасовых отключений - сообщили в Минэнерго.

"Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру снова обесточен город Славутич. По состоянию на утро без электроснабжения остаются около 3 тысяч абонентов в Черниговской области", - указали в министерстве.

Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер

На Днепропетровщине, по данным Минэнерго, "со вчерашнего дня электроснабжение восстановлено для более одного миллиона потребителей, которые были обесточены из-за российских обстрелов 7-8 января". "По состоянию на утро без света остаются более 34 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются", - указано в сообщении.

В Запорожье, по данным министерства, "со вчерашнего дня запитаны все объекты критической инфраструктуры и население".

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены более 1000 населенных пунктов в ряде областей, больше всего в Киевской и Черниговской", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Графики и аварийные отключения

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в нескольких регионах введены графики аварийных отключений. В большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В течение дня планируется возвращение к графикам почасовых отключений во всех регионах, кроме Левобережья Киевской области", - указали в Минэнерго.

россия ударила по энергетике, задело посольство Катара: Зеленский указал на необходимость реакции, прежде всего США, на атаку рф с "орешником"