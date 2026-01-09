$42.990.27
50.180.25
ukenru
09:38 • 620 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 10427 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 14656 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 14937 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 54665 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 56218 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 43497 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59708 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32437 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20904 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
3м/с
88%
730мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российские белгород и орел погрузились в блэкаут после атаки дроновVideo8 января, 23:58 • 10221 просмотра
Атака на Киев: два человека погибли, число раненых растет9 января, 00:18 • 13810 просмотра
Ракетная атака на Львов: радиационный фон и вредные вещества в воздухе в норме - ОВА9 января, 00:53 • 6350 просмотра
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены9 января, 01:22 • 9134 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 13243 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 33245 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 54665 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 37052 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 59708 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 86834 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Львов
Соединённые Штаты
Львовская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 46211 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 49438 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 72145 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 90921 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 132022 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Фокс Ньюс
The New York Times

Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго

Киев • УНН

 • 620 просмотра

В результате ночной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру повреждены объекты системы передачи электроэнергии и генерации. В Киеве, Киевской области и Славутиче более 500 тысяч потребителей остались без света, на Днепропетровщине — 34 тысячи абонентов.

Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки РФ, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго

РФ ночью атаковала энергетику, есть существенные повреждения, в Киеве и области, в Славутиче без света более полумиллиона потребителей, на Днепропетровщине из-за отсутствия электричества до сих пор более 34 тыс. абонентов, в нескольких регионах аварийные отключения, от непогоды обесточено 1000 населенных пунктов, больше всего в Киевской и Черниговской областях, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Вражеские обстрелы

"Этой ночью враг совершил массированную атаку на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины. Всего было применено более 240 ударных БПЛА и 36 ракет морского и наземного базирования", - отметили в Минэнерго.

В результате обстрелов получили существенные повреждения объекты системы передачи электроэнергии - подстанции и воздушные линии, а также объекты генерации. По состоянию на утро в Киеве и Киевской области обесточено более 500 тысяч потребителей. Из-за повреждений сетей на Левобережье Киева и в части Киевской области введены аварийные отключения. На Правобережье столицы действуют графики почасовых отключений

- сообщили в Минэнерго.

"Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру снова обесточен город Славутич. По состоянию на утро без электроснабжения остаются около 3 тысяч абонентов в Черниговской области", - указали в министерстве.

Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер09.01.26, 11:00 • 1978 просмотров

На Днепропетровщине, по данным Минэнерго, "со вчерашнего дня электроснабжение восстановлено для более одного миллиона потребителей, которые были обесточены из-за российских обстрелов 7-8 января". "По состоянию на утро без света остаются более 34 тысяч абонентов. Восстановительные работы продолжаются", - указано в сообщении.

В Запорожье, по данным министерства, "со вчерашнего дня запитаны все объекты критической инфраструктуры и население".

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий на утро полностью или частично обесточены более 1000 населенных пунктов в ряде областей, больше всего в Киевской и Черниговской", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Графики и аварийные отключения

"Для стабилизации ситуации в энергосистеме в нескольких регионах введены графики аварийных отключений. В большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В течение дня планируется возвращение к графикам почасовых отключений во всех регионах, кроме Левобережья Киевской области", - указали в Минэнерго.

россия ударила по энергетике, задело посольство Катара: Зеленский указал на необходимость реакции, прежде всего США, на атаку рф с "орешником"09.01.26, 10:41 • 1466 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Славянск
Днепропетровская область
Министерство энергетики Украины
Черниговская область
Украина
Запорожье
Киев