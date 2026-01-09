Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер

В Киеве в результате атаки рф, которая длилась почти 5 часов, остались без света более 500 тысяч потребителей, есть перебои с водой, враг целенаправленно атаковал районные котельные, также Славутич снова без электричества, сообщила в пятницу Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Почти пять часов россия била по жилым домам и гражданской инфраструктуре Киева и других городов. Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице - 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям", - указал Премьер.

В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по запитке более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры. На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные - это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие - написала Свириденко.

Из-за атак, по ее словам, "обесточен Славутич - энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов на Черниговщине".

"Параллельно из-за непогоды фиксируем обесточивание в отдельных населенных пунктах в большинстве областей. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - указала она после доклада МВД, Минэнерго, Минразвития относительно последствий ночного массированного обстрела и непогоды.

