07:26 • 8530 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 12874 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 13343 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 51703 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 54834 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 42588 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 57982 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32215 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20777 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16935 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В Киеве в результате атаки рф более 500 тысяч потребителей остались без света и есть перебои с водой. Враг целенаправленно атаковал районные котельные. Также Славутич снова без света.

Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер

В Киеве в результате атаки рф, которая длилась почти 5 часов, остались без света более 500 тысяч потребителей, есть перебои с водой, враг целенаправленно атаковал районные котельные, также Славутич снова без электричества, сообщила в пятницу Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Почти пять часов россия била по жилым домам и гражданской инфраструктуре Киева и других городов. Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице - 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям", - указал Премьер.

Левый берег Киева перевели на экстренные отключения света после атаки рф09.01.26, 08:30 • 2522 просмотра

В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по запитке более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры. На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные - это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие

- написала Свириденко.

Атака рф на Киев 9 января: обесточено водоснабжение в нескольких районах09.01.26, 10:16 • 1480 просмотров

Из-за атак, по ее словам, "обесточен Славутич - энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов на Черниговщине".

Пять человек пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область: показали последствия09.01.26, 09:48 • 1914 просмотров

"Параллельно из-за непогоды фиксируем обесточивание в отдельных населенных пунктах в большинстве областей. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - указала она после доклада МВД, Минэнерго, Минразвития относительно последствий ночного массированного обстрела и непогоды.

россия ударила по энергетике, задело посольство Катара: Зеленский указал на необходимость реакции, прежде всего США, на атаку рф с "орешником"09.01.26, 10:41 • 644 просмотра

Юлия Шрамко

