Киев подвергся почти 5-часовой атаке рф: более 500 тыс. потребителей без света, враг бил по котельным - Премьер
Киев • УНН
В Киеве в результате атаки рф более 500 тысяч потребителей остались без света и есть перебои с водой. Враг целенаправленно атаковал районные котельные. Также Славутич снова без света.
В Киеве в результате атаки рф, которая длилась почти 5 часов, остались без света более 500 тысяч потребителей, есть перебои с водой, враг целенаправленно атаковал районные котельные, также Славутич снова без электричества, сообщила в пятницу Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Почти пять часов россия била по жилым домам и гражданской инфраструктуре Киева и других городов. Применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице - 4 погибших и 25 раненых. Искренние соболезнования семьям", - указал Премьер.
В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждений подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по запитке более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры. На этот раз враг целенаправленно атаковал районные котельные - это энергетический террор и попытка превратить зиму в оружие
Из-за атак, по ее словам, "обесточен Славутич - энергетики уже восстанавливают свет для около 3 тысяч абонентов на Черниговщине".
"Параллельно из-за непогоды фиксируем обесточивание в отдельных населенных пунктах в большинстве областей. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - указала она после доклада МВД, Минэнерго, Минразвития относительно последствий ночного массированного обстрела и непогоды.
