6344 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
10817 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
11446 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Атака рф на Киев 9 января: обесточено водоснабжение в нескольких районах

Киев • УНН

 • 642 просмотра

В результате массированной российской атаки на Киев 9 января есть погибшие и раненые. Обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, есть перебои с тепло- и водоснабжением в Печерском районе и на Левом берегу.

Атака рф на Киев 9 января: обесточено водоснабжение в нескольких районах

В ночь на 9 января россияне совершили очередную массированную атаку по Украине. В Киеве есть погибшие и раненые, а также обесточены объекты водопроводной инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу и Киевводоканал.

Напомним

Как отметил Кулеба, есть перебои с тепло- и водоснабжением. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 24 - пострадали.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры - депо, административное здание, тепловоз. Сейчас продолжаются восстановительные работы

 - говорится в сообщении.

В то же время в Киевводоканале заявили, что сейчас водоснабжение отсутствует в Печерском районе и Левобережной части города.

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения

- добавили в компании.

Напомним

На левом берегу в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии после массированной российской атаки.

Евгений Устименко

