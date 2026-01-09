Атака рф на Киев 9 января: обесточено водоснабжение в нескольких районах

В ночь на 9 января россияне совершили очередную массированную атаку по Украине. В Киеве есть погибшие и раненые, а также обесточены объекты водопроводной инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу и Киевводоканал.

Как отметил Кулеба, есть перебои с тепло- и водоснабжением. В результате обстрелов погибли по меньшей мере 4 человека, еще 24 - пострадали.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры - депо, административное здание, тепловоз. Сейчас продолжаются восстановительные работы - говорится в сообщении.

В то же время в Киевводоканале заявили, что сейчас водоснабжение отсутствует в Печерском районе и Левобережной части города.

Специалисты Киевводоканала совместно с энергетиками работают над стабилизацией ситуации, восстановлением электропитания и нормального режима работы системы водоснабжения - добавили в компании.

На левом берегу в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии после массированной российской атаки.