Атака рф на Київ 9 січня: є знеструмлення водопостачання у декількох районах
Київ • УНН
Внаслідок масованої російської атаки на Київ 9 січня є загиблі і поранені. Знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури, є перебої з тепло- та водопостачанням у Печерському районі та на Лівому березі.
У ніч на 9 січня росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні. У Києві є загиблі і поранені, а також знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу та Київводоканал.
Як зазначив Кулеба, є перебої з тепло- та водопостачанням. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 24 - постраждали.
Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури - депо, адміністративну будівлю, тепловоз. Наразі тривають відновлювальні роботи
Водночас у Київводоканалі заявили, що наразі водопостачання відсутнє у Печерському районі та Лівобережній частині міста.
Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання
На лівому березі у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої російської атаки.