Атака рф на Київ 9 січня: є знеструмлення водопостачання у декількох районах

У ніч на 9 січня росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні. У Києві є загиблі і поранені, а також знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу та Київводоканал.

Нагадаємо

Як зазначив Кулеба, є перебої з тепло- та водопостачанням. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 24 - постраждали.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури - депо, адміністративну будівлю, тепловоз. Наразі тривають відновлювальні роботи - йдеться в дописі.

Водночас у Київводоканалі заявили, що наразі водопостачання відсутнє у Печерському районі та Лівобережній частині міста.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання - додали в компанії.

Нагадаємо

На лівому березі у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої російської атаки.