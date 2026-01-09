Атака рф на Київ 9 січня: є знеструмлення водопостачання у декількох районах

$42.990.27
50.180.25
ukenru
07:26 • 4988 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
07:00 • 9066 перегляди
Через зимову негоду обмеження для вантажівок досі у 5 областях, за добу 899 ДТП - патрульні
06:46 • 10205 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 45871 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 52170 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 41125 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 54379 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 31849 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 20536 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 16787 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6.1м/с
84%
729мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці8 січня, 22:20 • 22222 перегляди
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН8 січня, 23:01 • 14900 перегляди
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах8 січня, 23:26 • 23162 перегляди
Атака на Київ: дві людини загинули, кількість поранених зростає9 січня, 00:18 • 9174 перегляди
Трамп готовий захищати Україну, але є нюанс - NYT03:02 • 8222 перегляди
Публікації
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 28764 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 45892 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 32947 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 54388 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 82895 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Олексій Білошицький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Львівська область
Кривий Ріг
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 43596 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 47014 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 69911 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 88793 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 129961 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
The New York Times

Атака рф на Київ 9 січня: є знеструмлення водопостачання у декількох районах

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Внаслідок масованої російської атаки на Київ 9 січня є загиблі і поранені. Знеструмлено об'єкти водопровідної інфраструктури, є перебої з тепло- та водопостачанням у Печерському районі та на Лівому березі.

Атака рф на Київ 9 січня: є знеструмлення водопостачання у декількох районах

У ніч на 9 січня росіяни здійснили чергову масовану атаку по Україні. У Києві є загиблі і поранені, а також знеструмлені об’єкти водопровідної інфраструктури. Про це повідомляє УНН з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу та Київводоканал.

Нагадаємо

Як зазначив Кулеба, є перебої з тепло- та водопостачанням. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 24 - постраждали.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі. Пошкоджено обʼєкти залізничної інфраструктури - депо, адміністративну будівлю, тепловоз. Наразі тривають відновлювальні роботи

 - йдеться в дописі.

Водночас у Київводоканалі заявили, що наразі водопостачання відсутнє у Печерському районі та Лівобережній частині міста.

Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над стабілізацією ситуації, відновленням електроживлення та нормального режиму роботи системи водопостачання

- додали в компанії.

Нагадаємо

На лівому березі у Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії після масованої російської атаки.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Україна
Київ