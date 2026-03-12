$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
11:13 • 5000 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 14147 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 24557 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 35523 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 52432 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 51732 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 41600 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44804 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37617 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39983 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей

Київ • УНН

 • 504 перегляди

Вантаж містив нібито "рекордну" кількість валюти та золота. Ґерґелі Гуляш заявив про повернення активів, якщо розслідування не підтвердить підозру у злочині.

Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей

Якщо підозра у справі українських інкасаторів не буде обґрунтованою, гроші мають бути повернуті, заявив у четвер очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш, пише УНН з посиланням на Telex.

Деталі

"У конкретній справі підозр не було, розслідування проводиться відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей, яке NAV продовжить", сказав Гуляш у відповідь на запитання, яка конкретна підозра у справі українських перевізників грошей, через що було розпочато процедуру.

"Можна сказати одне як факт, що вантаж містив безпрецедентну кількість іноземної валюти та багато золота", сказав Гуляш. "Якщо підозра не буде обґрунтованою, гроші мають бути повернуті".

Угорська прокуратура раніше оголосила, що прокуратура вжила заходів проти українських перевізників грошей, заарештованих у четвер, 5 березня 2026 року, після скарги.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Золото
Угорщина