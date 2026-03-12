Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей

Якщо підозра у справі українських інкасаторів не буде обґрунтованою, гроші мають бути повернуті, заявив у четвер очільник канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш, пише УНН з посиланням на Telex.

Деталі

"У конкретній справі підозр не було, розслідування проводиться відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей, яке NAV продовжить", сказав Гуляш у відповідь на запитання, яка конкретна підозра у справі українських перевізників грошей, через що було розпочато процедуру.

"Можна сказати одне як факт, що вантаж містив безпрецедентну кількість іноземної валюти та багато золота", сказав Гуляш. "Якщо підозра не буде обґрунтованою, гроші мають бути повернуті".

Угорська прокуратура раніше оголосила, що прокуратура вжила заходів проти українських перевізників грошей, заарештованих у четвер, 5 березня 2026 року, після скарги.

Угорщина повертає українські інкасаторські авто, але без готівки і золота - ЗМІ