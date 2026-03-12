$43.980.1150.930.10
Угорщина повертає українські інкасаторські авто, але без готівки і золота - ЗМІ

Київ • УНН

 • 556 перегляди

Угорська податкова служба NAV повертає броньовані авто Ощадбанку без офіційного вилучення. Гроші залишаються під арештом у справі про відмивання коштів.

Угорщина повертає українські інкасаторські авто, але без готівки і золота - ЗМІ

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) повертає українцям інкасаторські транспортні засоби, які були вилучені угорською владою під час операції проти співробітників українського державного Ощадбанку минулого тижня, але гроші були класифіковані як вилучені, повідомляє 24.hu, пише УНН.

Деталі

Адвокат Лорант Горват повідомив, що Центральне слідче управління Управління з кримінальних справ NAV днями повідомило їх, що броньовані автомобілі, вилучені в Ощадбанку, будуть передані зацікавленій стороні у четвер.

Слідчий орган також заявив, що транспортні засоби не були вилучені, тому рішення про вилучення чи його припинення не ухвалювалося.

"Гроші були класифіковані як вилучені, але транспортні засоби, що перевозили гроші, будуть повернуті у четвер", - вказує видання.

Index.hu також пише, що "броньовані транспортні засоби Ощадбанку будуть повернуті о 10:00 ранку в четвер, але без готівки та золота". 

"Ми припускаємо, що операцію проводив Антитерористичний центр Угорщини (TEK) 05.03.2026. З моменту арешту о 15:00 до набрання чинності постановою уряду 49/2026. (III.9.) о 23:00, тобто протягом 4 днів і 8 годин, кошти та броньована техніка особливо значної цінності, що є власністю іноземної державної організації, перебували у володінні угорських державних органів без офіційного рішення, а отже, без правових підстав", - ідеться у заяві юридичної фірми Горвата.

Як пише видання, "підозрюваних у справі українських перевізників грошей досі немає".

"Прокуратура вжила заходів проти українських перевізників грошей, заарештованих тиждень тому, на підставі заяви", повідомляє Népszava, посилаючись на інформацію верховної прокуратури. Речник Геза Фазекаш не розкрив, хто був заявником, але сказав, що розслідування, розпочате за підозрою у "відмиванні грошей", все ще перебуває на стадії розслідування.

"Це означає, що підозрюваних досі немає", - ідеться у публікації.

Міністр, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана, Антал Роган заявив на форумі в середу, що "влада вжила заходів зараз, оскільки українці не перебували у звичайному транспортному засобі та не перевозили звичайну суму грошей". За словами юриста з кримінальних справ Петера Хака, "акція була спланована заздалегідь, TEK точно знав, коли і куди прибуде вантаж, і де його зупинять". Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар раніше заявив, що "причиною цього заходу стало закриття "Дружби", а тривалість розслідування залежатиме від відкриття нафтопроводу".

В Угорщині відмовляються повертати затримані дорогою до України гроші до запуску "Дружби"10.03.26, 11:47 • 5164 перегляди

Кілька днів тому професор права Петер Хак розповів 24.hu: "Оскільки причетних українців було вислано, українські активи було вилучено, тому провадження, ймовірно, було розпочато проти невідомого злочинця, а указ і закон могли бути необхідними, оскільки провадження щодо боротьби з відмиванням грошей належать до компетенції Національної податкової та митної адміністрації (NAV) лише стосовно певних злочинів". 

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Техніка
Обшук
Ощадбанк
Угорщина
Віктор Орбан