В Угорщині відмовляються повертати затримані дорогою до України гроші до запуску "Дружби"

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що конфіскація партії грошей і золота, що прямувала в Україну, відбулася "не випадково", а через закриття нафтопроводу "Дружба", і що конфісковані золото, долари та євро не будуть повернені до відновлення постачання нафти, повідомляє Telex, пише УНН.

Деталі

"Ми зробили це не випадково, ми не повернемо їм гроші, - заявив Лазар. - Гроші поки залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу та нових постачань українських грошей через Угорщину".

"Чим довше затягується відкриття нафтопроводу, тим ретельніші розслідування необхідні", - як пише видання, пов'язав він повернення грошей із нафтопроводом "Дружба".

Доповнення

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня.

В Угорщині заявили 6 березня, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Національний банк України, як повідомлялося, звернувся до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ з проханням виступити в ролі сторони для з'ясування обставин затримання українських інкасаторів в Угорщині.