В Угорщині відмовляються повертати затримані дорогою до України гроші до запуску "Дружби"

$43.730.0850.540.36
ukenru
Ексклюзив
08:20 • 16468 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 36254 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 74367 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 46916 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 53120 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 53365 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 32507 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73328 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33961 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49535 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту10 березня, 00:43 • 14970 перегляди
"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним10 березня, 01:18 • 17559 перегляди
Ворог вночі атакував Харків: пошкоджено приватні будинки та господарські споруди10 березня, 01:54 • 13825 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим06:25 • 22326 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 10911 перегляди
Публікації
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 16449 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 61241 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 65215 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 73319 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 67465 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Музикант
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Харків
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 20380 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 27540 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 27455 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 28454 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 30829 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Золото
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot

В Угорщині відмовляються повертати затримані дорогою до України гроші до запуску "Дружби"

Київ • УНН

 • 1914 перегляди

Міністр Янош Лазар підтвердив навмисну конфіскацію золота та валюти через зупинку "Дружби". Україна відкрила справу за фактом викрадення інкасаторів.

В Угорщині відмовляються повертати затримані дорогою до України гроші до запуску "Дружби"

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що конфіскація партії грошей і золота, що прямувала в Україну, відбулася "не випадково", а через закриття нафтопроводу "Дружба", і що конфісковані золото, долари та євро не будуть повернені до відновлення постачання нафти, повідомляє Telex, пише УНН.

Деталі

"Ми зробили це не випадково, ми не повернемо їм гроші, - заявив Лазар. - Гроші поки залишаться тут, ми чекаємо на відкриття нафтопроводу та нових постачань українських грошей через Угорщину".

"Чим довше затягується відкриття нафтопроводу, тим ретельніші розслідування необхідні", - як пише видання, пов'язав він повернення грошей із нафтопроводом "Дружба".

Доповнення

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

В Угорщині заявили 6 березня, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Національний банк України, як повідомлялося, звернувся до Європейської комісії та Європейської служби зовнішніх справ з проханням виступити в ролі сторони для з'ясування обставин затримання українських інкасаторів в Угорщині.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Енергетика
Обшук
Золото
Національна поліція України
Ощадбанк
Національний банк України
Європейська комісія
Угорщина
Україна