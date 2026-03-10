В Венгрии отказываются возвращать задержанные по дороге в Украину деньги до запуска "Дружбы"

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар заявил, что конфискация партии денег и золота, направлявшейся в Украину, произошла "не случайно", а из-за закрытия нефтепровода "Дружба", и что конфискованные золото, доллары и евро не будут возвращены до возобновления поставок нефти, сообщает Telex, пишет УНН.

Детали

"Мы сделали это не случайно, мы не вернем им деньги, - заявил Лазар. - Деньги пока останутся здесь, мы ждем открытия нефтепровода и новых поставок украинских денег через Венгрию".

"Чем дольше затягивается открытие нефтепровода, тем более тщательные расследования необходимы", - как пишет издание, связал он возврат денег с нефтепроводом "Дружба".

Дополнение

Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.

В Венгрии заявили 6 марта, что семеро граждан Украины, задержанных с инкассаторскими авто с партией денег и золота в Венгрии, уже были высланы из страны.

Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения внесены в ЕРДР по статьям о незаконном лишении свободы и захвате заложников.

Национальный банк Украины, как сообщалось, обратился в Европейскую комиссию и Европейскую службу внешних дел с просьбой выступить в роли стороны для выяснения обстоятельств задержания украинских инкассаторов в Венгрии.