В Україні відкрили провадження через викрадення українців та авто Ощадбанку в Угорщині
Київ • УНН
Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.
В Україні відкрили кримінальні провадження через викрадення українців та авто Ощадбанку в Угорщині, повідомили у Нацполіції, пише УНН.
Як зазначається, відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників).
"Поліцейські Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції, і здійснюють координацію дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Тривають слідчі дії", - ідеться у повідомленні.
