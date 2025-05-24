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П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
24 травня, 16:10 • 81555 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 10:54 • 65810 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

24 травня, 08:00 • 85994 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

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23 травня, 14:43 • 138616 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 110445 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 76785 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 84553 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

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23 травня, 11:31 • 69965 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

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23 травня, 10:55 • 54024 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 53544 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

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