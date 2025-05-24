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24 травня, 16:10
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24 травня, 10:54
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Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома
24 травня, 08:00
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Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників
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Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
23 травня, 14:05
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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
23 травня, 12:17
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23 травня, 11:54
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"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою
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23 травня, 11:31
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Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам
Ексклюзив
23 травня, 10:55
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Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП
23 травня, 09:52
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Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною
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