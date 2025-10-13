57-річний поляк поширював дитячу порнографію: серед жертв українські діти 7-11 років -ОГП
Київ • УНН
Правоохоронці України, Польщі, Європолу та проєкту AP Twins затримали 57-річного громадянина Польщі, підозрюваного у поширенні дитячої порнографії. Серед потерпілих – українські діти віком від 7 до 11 років.
У результаті спільної операції правоохоронців України, Польщі, Європолу та проєкту AP Twins було затримано 57-річного громадянина Польщі, якого підозрюють у виготовленні та поширенні дитячої порнографії. Серед потерпілих – діти з України віком від 7 до 11 років. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Розслідування розпочали українські правоохоронці за матеріалами Департаменту міграційної поліції. Батьки двох 11-річних дівчат із Києва звернулися до поліції після того, як невідомий чоловік у соцмережах надсилав їхнім дітям порнографічний контент.
Розслідування за фактом виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 3 ст. 301-1 КК України) здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури. Оперативний супровід забезпечував Департамент міграційної поліції. Зібрані докази привели до Польщі
Затримання зловмисника
Завдяки зібраним доказам польські правоохоронці затримали підозрюваного – філолога за освітою, який вільно володіє українською та російською мовами. Це дозволяло йому налагоджувати контакт із дітьми з України. Він був переконаний, що, діючи з-за кордону, залишиться безкарним.
Під час обшуків у його помешканні вилучили комп’ютери, телефони та інші носії з матеріалами сексуальної експлуатації неповнолітніх.
У Польщі чоловіку вже оголошено обвинувачення у поширенні дитячої порнографії, у тому числі з участю тварин, а також у зберіганні заборонених відео із зображеннями дітей. Його взято під варту.
