Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
"Аморальність та невідворотні наслідки": як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
57-річний поляк поширював дитячу порнографію: серед жертв українські діти 7-11 років -ОГП

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Правоохоронці України, Польщі, Європолу та проєкту AP Twins затримали 57-річного громадянина Польщі, підозрюваного у поширенні дитячої порнографії. Серед потерпілих – українські діти віком від 7 до 11 років.

57-річний поляк поширював дитячу порнографію: серед жертв українські діти 7-11 років -ОГП

У результаті спільної операції правоохоронців України, Польщі, Європолу та проєкту AP Twins було затримано 57-річного громадянина Польщі, якого підозрюють у виготовленні та поширенні дитячої порнографії. Серед потерпілих – діти з України віком від 7 до 11 років. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН

Деталі

Розслідування розпочали українські правоохоронці за матеріалами Департаменту міграційної поліції. Батьки двох 11-річних дівчат із Києва звернулися до поліції після того, як невідомий чоловік у соцмережах надсилав їхнім дітям порнографічний контент.

У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відео26.09.25, 04:05 • 29132 перегляди

Розслідування за фактом виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 3 ст. 301-1 КК України) здійснювали слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури. Оперативний супровід забезпечував Департамент міграційної поліції. Зібрані докази привели до Польщі 

– наголосили в українській прокуратурі. 

Затримання зловмисника

Завдяки зібраним доказам польські правоохоронці затримали підозрюваного – філолога за освітою, який вільно володіє українською та російською мовами. Це дозволяло йому налагоджувати контакт із дітьми з України. Він був переконаний, що, діючи з-за кордону, залишиться безкарним.

Під час обшуків у його помешканні вилучили комп’ютери, телефони та інші носії з матеріалами сексуальної експлуатації неповнолітніх.

У Польщі чоловіку вже оголошено обвинувачення у поширенні дитячої порнографії, у тому числі з участю тварин, а також у зберіганні заборонених відео із зображеннями дітей. Його взято під варту.

В Полтаві чоловік зґвалтував 13-річного хлопця: зловмисника чекають 15 років за ґратами16.09.25, 13:06 • 5180 переглядiв

Степан Гафтко

