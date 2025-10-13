57-летний поляк распространял детскую порнографию: среди жертв украинские дети 7-11 лет - ОГП
Киев • УНН
Правоохранители Украины, Польши, Европола и проекта AP Twins задержали 57-летнего гражданина Польши, подозреваемого в распространении детской порнографии. Среди потерпевших – украинские дети в возрасте от 7 до 11 лет.
Детали
Расследование начали украинские правоохранители по материалам Департамента миграционной полиции. Родители двух 11-летних девочек из Киева обратились в полицию после того, как неизвестный мужчина в соцсетях присылал их детям порнографический контент.
Расследование по факту изготовления и распространения детской порнографии (ч. 3 ст. 301-1 УК Украины) осуществляли следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры. Оперативное сопровождение обеспечивал Департамент миграционной полиции. Собранные доказательства привели в Польшу
Задержание злоумышленника
Благодаря собранным доказательствам польские правоохранители задержали подозреваемого – филолога по образованию, свободно владеющего украинским и русским языками. Это позволяло ему налаживать контакт с детьми из Украины. Он был убежден, что, действуя из-за границы, останется безнаказанным.
Во время обысков в его жилище изъяли компьютеры, телефоны и другие носители с материалами сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
В Польше мужчине уже предъявлены обвинения в распространении детской порнографии, в том числе с участием животных, а также в хранении запрещенных видео с изображениями детей. Он взят под стражу.
