12:44 • 830 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 2230 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 4190 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24 • 6390 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18 • 10719 просмотра
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37 • 16707 просмотра
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:25 • 21826 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13 • 21376 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59 • 27326 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59 • 15653 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
57-летний поляк распространял детскую порнографию: среди жертв украинские дети 7-11 лет - ОГП

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Правоохранители Украины, Польши, Европола и проекта AP Twins задержали 57-летнего гражданина Польши, подозреваемого в распространении детской порнографии. Среди потерпевших – украинские дети в возрасте от 7 до 11 лет.

57-летний поляк распространял детскую порнографию: среди жертв украинские дети 7-11 лет - ОГП

В результате совместной операции правоохранителей Украины, Польши, Европола и проекта AP Twins был задержан 57-летний гражданин Польши, подозреваемый в изготовлении и распространении детской порнографии. Среди потерпевших – дети из Украины в возрасте от 7 до 11 лет. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН

Детали

Расследование начали украинские правоохранители по материалам Департамента миграционной полиции. Родители двух 11-летних девочек из Киева обратились в полицию после того, как неизвестный мужчина в соцсетях присылал их детям порнографический контент.

В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видео26.09.25, 04:05 • 29130 просмотров

Расследование по факту изготовления и распространения детской порнографии (ч. 3 ст. 301-1 УК Украины) осуществляли следователи Главного управления Национальной полиции в г. Киеве под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры. Оперативное сопровождение обеспечивал Департамент миграционной полиции. Собранные доказательства привели в Польшу 

– подчеркнули в украинской прокуратуре. 

Задержание злоумышленника

Благодаря собранным доказательствам польские правоохранители задержали подозреваемого – филолога по образованию, свободно владеющего украинским и русским языками. Это позволяло ему налаживать контакт с детьми из Украины. Он был убежден, что, действуя из-за границы, останется безнаказанным.

Во время обысков в его жилище изъяли компьютеры, телефоны и другие носители с материалами сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В Польше мужчине уже предъявлены обвинения в распространении детской порнографии, в том числе с участием животных, а также в хранении запрещенных видео с изображениями детей. Он взят под стражу.

В Полтаве мужчина изнасиловал 13-летнего парня: злоумышленника ждут 15 лет за решеткой16.09.25, 13:06 • 5180 просмотров

Степан Гафтко

