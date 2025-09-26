$41.410.03
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видео

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Киевские правоохранители задержали мужчину, который заманил 7-летнюю девочку в автомобиль и совершил половое преступление. У фигуранта изъяли детскую порнографию на более чем 5 ТБ памяти.

В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видео

Правоохранители Киева задержали 42-летнего мужчину, который заманил 7-летнюю девочку в свой автомобиль под предлогом прослушивания музыки, где затем совершил в отношении нее половое преступление. Кроме того, полицейские изъяли у фигуранта детскую порнографию на более чем 5 ТБ памяти. За содеянное обидчику грозит до 10 лет заключения. Об этом информирует УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в городе Киеве. 

Детали

Противоправную деятельность 42-летнего жителя Кировоградской области разоблачили следователи главка полиции Киева совместно с сотрудниками Департамента киберполиции.

Правоохранители установили, что злоумышленник, будучи знакомым с родителями 7-летней девочки, на улице пригласил ребенка в свой автомобиль под предлогом прослушивания музыки.

Девочка доверилась мужчине и села в транспортное средство, где в дальнейшем обидчик совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, снимая все происходящее в автомобиле на видео

- говорится в сообщении.

ext

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские объявили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 153 – совершение насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, ч. 4 ст. 301 – принуждение несовершеннолетних к участию в создании видеопродукции порнографического характера, содержащей детскую порнографию, и ч. 1 ст. 301-1 – умышленное получение доступа к детской порнографии с использованием информационно-телекоммуникационных систем и хранение детской порнографии.

Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним

Суд в Полтаве приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие и изнасилование 13-летнего мальчика с инвалидностью. Преступника обнаружили во время патрулирования военнослужащие Нацгвардии.

Вита Зеленецкая

