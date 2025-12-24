$42.100.05
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg

Киев • УНН

 • 204 просмотра

россия рассматривает мирный план США из 20 пунктов как отправную точку, требуя больше ограничений в отношении военных сил Украины и гарантий в отношении НАТО. Украина и США имеют разногласия по территориальным вопросам и ЗАЭС, но переговоры приближаются к завершению.

россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg

россия "будет добиваться ключевых изменений" в последней версии мирного плана США по прекращению войны против Украины, включая ужесточение ограничений в отношении военных сил Украины, со ссылкой на слова лица, близкого к кремлю, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"москва рассматривает 20-пунктный план, разработанный между Украиной и США, как отправную точку для дальнейших переговоров, на фоне того, что в нем отсутствуют важные для россии положения, и он не отвечает на многие вопросы", - сказал этот человек.

Хотя россия "рассматривает текущий документ как довольно типичный украинский план, она изучит его с холодной головой", сказал этот человек.

Глава кремля владимир путин еще не прокомментировал последние предложения по прекращению худшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, которые были разработаны в течение недель переговоров с участием американских, украинских и российских чиновников. Посланник кремля кирилл дмитриев, который встретился с американской командой во Флориде в минувшие выходные, проинформировал главу кремля о результатах, и москва продолжит контакты по своей позиции с Вашингтоном в ближайшее время, заявил в среду пресс-секретарь путина дмитрий песков.

"Позиция рф формулируется": пресс-секретарь путина песков прокомментировал визит дмитриева в Майами24.12.25, 14:33 • 1940 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник поздно вечером заявил журналистам, что между Киевом и Вашингтоном остаются разногласия по территориальным вопросам и управлению Запорожской АЭС, которую россия захватила в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Тем не менее, он дал оптимистичную оценку, заявив, что переговоры "значительно приблизились к завершению документов".

Территории, ЗАЭС, выборы, армия, вступление в ЕС: Зеленский назвал позиции после переговоров Украины и США24.12.25, 14:29 • 1684 просмотра

"Хотя россия не одобрила последнюю версию 20-пунктного плана, она не желает рисковать оттолкнуть президента США Дональда Трампа, полностью отклонив его", - пишет издание. На этой неделе Трамп заявил, что переговоры идут "хорошо" и что есть шанс заключить сделку в ближайшее время, хотя надежды США на соглашение до Рождества потерпели неудачу, пишет издание.

"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23.12.25, 04:14 • 31455 просмотров

Пока нет планов по разговору путина с Трампом, сказал песков, которого цитируют росСМИ.

По словам лица, близкого к кремлю, "россия обеспокоена гарантиями от будущего расширения военного альянса НАТО на восток и нейтральным статусом Украины, если она присоединится к Европейскому Союзу".

По словам источника, "в плане также отсутствуют ограничения, которых добивается россия в отношении послевоенных вооруженных сил и видов вооружения Киева, и он не предоставляет четких гарантий относительно статуса русского языка в Украине". "россия также хочет ясности по вопросу отмены санкций и сотен миллиардов долларов замороженных российских государственных активов на Западе", - пишет издание.

россия хочет, чтобы Украина отказалась от земли в восточной Донецкой области, которую войска путина не смогли захватить в течение почти четырех лет боев. Украина отклоняет это требование, опасаясь, что сдача сильно укрепленной территории сделает ее уязвимой для нового нападения россии, пишет издание.

Украина стремится убедить Трампа предложить россии прекратить войну вдоль нынешней линии соприкосновения, сказал Зеленский.

В рамках компромисса Зеленский пообещал провести президентские выборы "как можно скорее" после достижения прекращения огня. Украине будет разрешено сохранить армию мирного времени численностью до 800 000 военнослужащих, и любое нарушение прекращения огня россией приведет к гарантиям безопасности США, сказал Зеленский.

Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает24.12.25, 10:22 • 15713 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
