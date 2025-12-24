Территории, ЗАЭС, выборы, армия, вступление в ЕС: Зеленский назвал позиции после переговоров Украины и США

Украина и США остаются разделенными, главным образом, по территориальным вопросам в переговорах по мирному плану, направленному на прекращение войны рф против Украины, еще одним камнем преткновения в переговорах является статус Запорожской АЭС, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления Президента Владимира Зеленского, который также сообщил о положении дел с вопросом выборов и вступлением в ЕС в рамках плана, пишет УНН.

Детали

"Сейчас у нас есть проекты документов, которые в значительной степени отражают общую украинско-американскую позицию, а в некоторых аспектах и американскую, - сказал Зеленский журналистам в Киеве во вторник. - Некоторые вопросы еще нуждаются в решении".

Тем не менее, Зеленский дал оптимистичную оценку, заявив, что переговоры "значительно приблизились к завершению документов", пишет издание.

Замечания Президента являются самым подробным отчетом о состоянии переговоров по мирному соглашению. Зеленский заявил, что "посланники США передадут проект 20-пунктного плана своим российским коллегам в среду".

Территориальный вопрос

Зеленский заявил, что Украина стремится убедить президента США Дональда Трампа предложить россии прекратить войну вдоль нынешней линии соприкосновения.

По словам Президента, россия сейчас предлагает вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Но москва также хочет, чтобы Украина вывела свои войска с территории, которую она все еще контролирует в Донецкой области, которую, по мнению США, следует определить как "свободную экономическую" или "демилитаризованную" зону, сказал он. "Фактически, мы находимся в ситуации, когда россияне хотят, чтобы мы вывели свои войска из Донецкой области, тогда как американцы пытаются найти способ, чтобы это "не было выводом" – потому что мы против вывода", – сказал Зеленский.

По словам Президента, если США будут продолжать поддерживать требование россии об отступлении украинцев в Донецкой области, чтобы позволить создание специальной зоны, Украина будет настаивать на том, чтобы россия также вывела свои войска из этого района. Отказ от любой земли будет трудно реализовать правительству в Киеве, поскольку это нарушит украинское законодательство и потребует референдума, пишет издание.

По словам Зеленского, Украине будет разрешено сохранить мирную армию численностью до 800 000 военнослужащих, а любое нарушение россией режима прекращения огня приведет к действию гарантий безопасности США.

О ЗАЭС

Еще одним камнем преткновения в переговорах является статус Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. По словам Зеленского, США настаивают на том, чтобы станция, которую россия захватила в 2022 году, перешла в совместную собственность всех трех сторон. Трамп предложил, чтобы будущее производство объекта было распределено поровну между Украиной, россией и США.

Зеленский назвал эту идею "очень неуместной и не совсем реалистичной", добавив: "Как может быть совместная коммерческая деятельность с россиянами после всего, что произошло?".

Президент сказал, что производство компании должно быть разделено пополам между Украиной и США, которые затем смогут решить, передавать ли россии какую-то свою долю.

О выборах

В рамках компромисса Зеленский пообещал провести президентские выборы "как можно скорее" после достижения режима прекращения огня. Прекращение огня, как указано, вступит в силу в день подписания мирного соглашения под надзором международных посредников.

О вступлении в ЕС

По словам Президента, Украина также получила поддержку США относительно четкого срока вступления в Европейский Союз и обязательства относительно сотен миллиардов долларов на послевоенное восстановление, а также нового пакта с россией о защите речной и морской торговли.

"По состоянию на сегодня сроки вступления Украины являются предметом двустороннего обсуждения между Соединенными Штатами и Украиной, пока без подтверждения со стороны Европы", – сказал Зеленский.

