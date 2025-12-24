$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 4224 просмотра
Зеленский стремится к встрече с Трампом на фоне нерешенных территориальных вопросов

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Президент Зеленский призвал к встрече с президентом США Трампом для решения чувствительных вопросов будущего мирного соглашения с Россией, таких как контроль над территорией. Украинская и американская делегации приблизились к завершению 20-пунктного плана переговоров.

Зеленский стремится к встрече с Трампом на фоне нерешенных территориальных вопросов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к встрече с президентом США Дональдом Трампом для решения наиболее чувствительных вопросов будущего мирного соглашения с Россией, таких как контроль над территорией, после последнего раунда переговоров между США и Украиной, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В заявлении для журналистов, опубликованном его офисом в среду, Зеленский заявил, что украинская и американская делегации приблизились к завершению 20-пунктного плана на переговорах в минувшие выходные в Майами.

"Это документ, который называют рамочным – основополагающий документ о прекращении войны, политический документ между нами, Америкой, Европой и россиянами", – сказал Зеленский.

Мы готовы к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для решения чувствительных вопросов. Такие вопросы, как территориальные вопросы, должны обсуждаться на уровне лидеров

- отметил Зеленский.

Президент США Трамп, пишет издание, давно заявляет, что хочет положить конец самой смертоносной войне в Европе со времен Второй мировой войны, но до сих пор не смог добиться существенных уступок от враждующих сторон.

Зеленский заявил, что последний 20-пунктный рамочный проект является значительной эволюцией по сравнению с 28-пунктным планом, который ранее обсуждался Соединенными Штатами и Россией. Украина сохранит свою армию на нынешнем уровне – 800 000 человек, а дополнительные документы, согласованные с Соединенными Штатами и европейскими союзниками, обеспечат надежные гарантии ее безопасности.

"...Мы сможем увидеть сильную Украину – поддерживаемую Коалицией желающих, с механизмом мониторинга соблюдения мира и с конкретными вопросами реагирования на любое потенциальное возобновление агрессии со стороны России", – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что украинские и американские чиновники также работали над несколькими документами, связанными с послевоенным восстановлением и инвестициями.

Нерешенные территориальные вопросы

Однако, несмотря на прогресс, Украина и Соединенные Штаты до сих пор не нашли общего языка по территориальным вопросам, отмечает издание.

Зеленский сказал, что предложение Украины состоит в том, чтобы "остаться там, где мы есть", прекратив боевые действия на нынешних линиях фронта. "Москва, чьи силы медленно продвигаются", хочет, чтобы Киев вывел войска из всей восточной Донецкой области, примерно четверть которой все еще находится под контролем Украины.

Зеленский сказал, что Вашингтон пытается найти компромисс и стремится создать демилитаризованную зону или свободную экономическую зону в этом районе.

Также не было достигнуто согласия относительно судьбы Запорожской атомной электростанции, сказал Зеленский. Крупнейшая в Европе атомная электростанция расположена на территории, находящейся под контролем российских военных, вблизи линии фронта. Зеленский сказал, что Украина предлагает создать там небольшую экономическую зону, пишет издание.

По словам Зеленского, "Москва изучит новое 20-пунктное предложение, а затем будут определены следующие шаги", пишет издание.

"Мы говорим: если все регионы будут включены и если мы останемся там, где мы есть, тогда мы достигнем соглашения", - сказал Зеленский.

"Но если мы не согласимся оставаться там, где мы есть, есть два варианта: либо война продолжается, либо придется что-то решать относительно всех потенциальных экономических зон", - указал Зеленский.

Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает24.12.25, 10:22

Юлия Шрамко

