$44.1650.96
ukenru
Эксклюзив
18:40 • 7336 просмотра
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+4°
1.7м/с
63%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Эксклюзив
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Блогеры
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Китай
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Ручная граната
Boeing P-8 Poseidon
ТикТок

Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Премьер Польши считает Polexit реальной угрозой из-за действий правых партий и внешнего давления. Туск обещает сделать все возможное для сохранения членства страны в ЕС.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что угроза выхода страны из Европейского Союза реальна. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.

Детали

По словам Туска, он сделает все возможное, чтобы остановить Polexit.

Сегодня – это реальная угроза! Этого хотят как конфедерации (партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны" – ред.), так и большинство партии "Право и справедливость" (PiS). Навроцкий – их покровитель. Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их.

- пообещал Туск.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Европейский Союз
Дональд Туск
Польша