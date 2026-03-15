Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза
Киев • УНН
Премьер Польши считает Polexit реальной угрозой из-за действий правых партий и внешнего давления. Туск обещает сделать все возможное для сохранения членства страны в ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что угроза выхода страны из Европейского Союза реальна. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.
Детали
По словам Туска, он сделает все возможное, чтобы остановить Polexit.
Сегодня – это реальная угроза! Этого хотят как конфедерации (партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны" – ред.), так и большинство партии "Право и справедливость" (PiS). Навроцкий – их покровитель. Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их.
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск в новогоднем обращении посоветовал Европе и европейцам брать пример с его страны.
