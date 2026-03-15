Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из Евросоюза

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что угроза выхода страны из Европейского Союза реальна. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает УНН.

По словам Туска, он сделает все возможное, чтобы остановить Polexit.

Сегодня – это реальная угроза! Этого хотят как конфедерации (партии "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны" – ред.), так и большинство партии "Право и справедливость" (PiS). Навроцкий – их покровитель. Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят уничтожить ЕС. Это будет катастрофой для Польши. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их.