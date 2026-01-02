Будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними: Туск дав пораду Євросоюзу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у новорічному зверненні порадив Європі і європейцям брати приклад з його країни. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він дуже пишається Польщею та її досягненнями. Так, серед "десяти з тисячі" причин для цього він назвав "безпечний і герметичний східний кордон" та "відповідальна і жорстка політика щодо надання притулку".

Приклад для наслідування для всієї Європи, який призвів до понад 90-відсоткового зниження кількості мігрантів, що перетинають наші кордони - уточнив Туск.

Він назвав польську армію "найбільшою сучасною армією в Європейському Союзі", завдяки якій Польща і Європа є убезпеченими "від Сходу". Політик також згадав про "ефективну політику боротьби зі злочинністю", завдяки якій Польща переслідує, зокрема, диверсантів, направлених росіянами.

"Я маю всі підстави пишатися Польщею. І мої найкращі новорічні побажання для Європи та європейців звучать так: будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними. Удачі", – сказав Туск.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "мир на горизонті" після переговорів лідерів щодо України.

Туск: конкренті та надійні гарантії безпеки для України також означають більшу безпеку для Польщі