1 січня, 13:04 • 29853 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 40703 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 36627 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 35251 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 135535 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 135949 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 48399 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42510 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36536 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29512 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними: Туск дав пораду Євросоюзу

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у новорічному зверненні закликав Європу наслідувати приклад його країни. Він відзначив безпечний східний кордон, жорстку політику щодо притулку та найбільшу сучасну армію в ЄС.

Будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними: Туск дав пораду Євросоюзу

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у новорічному зверненні порадив Європі і європейцям брати приклад з його країни. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він дуже пишається Польщею та її досягненнями. Так, серед "десяти з тисячі" причин для цього він назвав "безпечний і герметичний східний кордон" та "відповідальна і жорстка політика щодо надання притулку".

Приклад для наслідування для всієї Європи, який призвів до понад 90-відсоткового зниження кількості мігрантів, що перетинають наші кордони

- уточнив Туск.

Він назвав польську армію "найбільшою сучасною армією в Європейському Союзі", завдяки якій Польща і Європа є убезпеченими "від Сходу". Політик також згадав про "ефективну політику боротьби зі злочинністю", завдяки якій Польща переслідує, зокрема, диверсантів, направлених росіянами.

"Я маю всі підстави пишатися Польщею. І мої найкращі новорічні побажання для Європи та європейців звучать так: будьте як Польща – енергійними, сміливими та безпечними. Удачі", – сказав Туск.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "мир на горизонті" після переговорів лідерів щодо України.

Туск: конкренті та надійні гарантії безпеки для України також означають більшу безпеку для Польщі28.12.25, 00:22 • 6927 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Новий рік
Європейський Союз
Європа
Дональд Туск
Польща