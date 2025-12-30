$42.220.15
"Мир на горизонті" - Туск про мирні переговори щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "мир на горизонті" після переговорів лідерів щодо України. США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, включно з присутністю американських військ.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск взяв участь у черговій розмові європейських лідерів щодо України, вказавши, що сторони "оцінили результат цього першого етапу цих дуже "серйозних" переговорів, до яких були залучені лідери України, Європи, США та Канади" і наголосивши, що "мир на горизонті", пише УНН з посиланням на Onet Wiadomości.

Немає сумніву, що відбулися речі, які дають надію, що ця війна може закінчитися - і досить швидко. Але це ще надія, далеко не 100% впевненості. Ключовим ефектом останніх днів є американська заява про готовність Сполучених Штатів брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру - включно з присутністю американських військ

- сказав Туск.

"Ці досить однозначні заяви з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з того боку Атлантики. Це дає надію, що ці переговори будуть успішними", додав прем'єр-міністр Польщі.

"З точки зору України, це вимагає компромісного підходу в територіальних питаннях. Президент Зеленський демонструє справді добру волю. З його точки зору, референдум був би потрібним і зрозумілим. Український народ мав би погодитись, коли йдеться про територіальні рішення. Очевидно, що ця можлива згода має бути обумовлена ​​реальними, надійними гарантіями безпеки для України", додав глава польського уряду.

Мир з'явився на горизонті вперше після початку цієї повномасштабної війни. Це було б надзвичайно позитивно для Польщі, беручи до уваги весь геополітичний контекст

- підкреслив Туск.

Туск також повідомив, що отримав інформацію від президента Польщі Кароля Навроцького щодо розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Доповнення

Раніше Варшава анонсувала переговори європейських лідерів у вівторок, 30 грудня, щоб поговорити про Україну.

Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.

За даними TVN24, очікувалося, що в переговорах візьмуть участь ті ж лідери, які нещодавно зустрілися на Берлінському саміті. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.

Юлія Шрамко

