"Мир на горизонті" - Туск про мирні переговори щодо війни в Україні
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "мир на горизонті" після переговорів лідерів щодо України. США готові брати участь у гарантіях безпеки для України, включно з присутністю американських військ.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск взяв участь у черговій розмові європейських лідерів щодо України, вказавши, що сторони "оцінили результат цього першого етапу цих дуже "серйозних" переговорів, до яких були залучені лідери України, Європи, США та Канади" і наголосивши, що "мир на горизонті", пише УНН з посиланням на Onet Wiadomości.
Немає сумніву, що відбулися речі, які дають надію, що ця війна може закінчитися - і досить швидко. Але це ще надія, далеко не 100% впевненості. Ключовим ефектом останніх днів є американська заява про готовність Сполучених Штатів брати участь у гарантіях безпеки для України після укладення миру - включно з присутністю американських військ
"Ці досить однозначні заяви з'явилися вперше. Побачимо, наскільки послідовними будуть наші партнери з того боку Атлантики. Це дає надію, що ці переговори будуть успішними", додав прем'єр-міністр Польщі.
"З точки зору України, це вимагає компромісного підходу в територіальних питаннях. Президент Зеленський демонструє справді добру волю. З його точки зору, референдум був би потрібним і зрозумілим. Український народ мав би погодитись, коли йдеться про територіальні рішення. Очевидно, що ця можлива згода має бути обумовлена реальними, надійними гарантіями безпеки для України", додав глава польського уряду.
Мир з'явився на горизонті вперше після початку цієї повномасштабної війни. Це було б надзвичайно позитивно для Польщі, беручи до уваги весь геополітичний контекст
Туск також повідомив, що отримав інформацію від президента Польщі Кароля Навроцького щодо розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Раніше Варшава анонсувала переговори європейських лідерів у вівторок, 30 грудня, щоб поговорити про Україну.
Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.
За даними TVN24, очікувалося, що в переговорах візьмуть участь ті ж лідери, які нещодавно зустрілися на Берлінському саміті. Серед них канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.