Європейські лідери збираються поговорити щодо України у вівторок - Варшава

Європейські лідери збираються у вівторок, щоб поговорити про Україну, оголосив речник польського уряду Адам Шлапка у X, пише УНН.

Об 11:00 прем'єр-міністр Дональд Туск візьме участь у черговій розмові європейських лідерів щодо України - повідомив Шлапка.

Доповнення

Ця розмова, зазначає AFP, є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.

У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.

