Європейські лідери збираються поговорити щодо України у вівторок - Варшава
Київ • УНН
Європейські лідери зберуться у вівторок об 11:00 для обговорення ситуації в Україні. Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада.
Європейські лідери збираються у вівторок, щоб поговорити про Україну, оголосив речник польського уряду Адам Шлапка у X, пише УНН.
Об 11:00 прем'єр-міністр Дональд Туск візьме участь у черговій розмові європейських лідерів щодо України
Доповнення
Ця розмова, зазначає AFP, є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.
У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.
