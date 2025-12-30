$42.220.15
Ексклюзив
11:22 • 1502 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 3126 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 10698 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 14250 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 20469 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 21913 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 29224 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 30005 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22962 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23821 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Європейські лідери збираються поговорити щодо України у вівторок - Варшава

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Європейські лідери зберуться у вівторок об 11:00 для обговорення ситуації в Україні. Ця розмова є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада.

Європейські лідери збираються поговорити щодо України у вівторок - Варшава

Європейські лідери збираються у вівторок, щоб поговорити про Україну, оголосив речник польського уряду Адам Шлапка у X, пише УНН.

Об 11:00 прем'єр-міністр Дональд Туск візьме участь у черговій розмові європейських лідерів щодо України

- повідомив Шлапка.

Доповнення

Ця розмова, зазначає AFP, є частиною дипломатичних переговорів високого рівня, що тривають з листопада, спрямованих на припинення війни.

У понеділок Президент України Володимир Зеленський з українським перемовником, секретарем РНБО Рустемом Умєровим провели телефонну розмову зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Це відбулося після попередньої розмови Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом та подальшого обміну думками з європейськими лідерами.

На шляху до України: Умєров та Зеленський провели розмову з представником США Віткоффом29.12.25, 16:22 • 3028 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна