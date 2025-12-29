На шляху до України: Умєров та Зеленський провели розмову з представником США Віткоффом

Секретар РНБО Рустем Умєров, на шляху до України, провів розмову зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, до якої приєднався український лідер Володимир Зеленський - узгоджували подальші контакти та наступні кроки, передає УНН.

Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Ключове – узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах