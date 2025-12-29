На шляху до України: Умєров та Зеленський провели розмову з представником США Віткоффом
Київ • УНН
Секретар РНБО Рустем Умєров та Президент України Володимир Зеленський узгодили подальші контакти та кроки зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. Розмова відбулася на шляху Умєрова до України, він також постійно на зв'язку з європейськими радниками.
Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Ключове – узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки. Робота йде інтенсивно й предметно: фактично щодня продовжуємо консультації та опрацювання пунктів у документах
Секретар РНБО додав, що також постійно на звʼязку також із європейськими радниками з питань національної безпеки.
Домовилися про наступні контакти найближчим часом. Дякую за конструктивну взаємодію
Він також висловив подяку президенту Дональду Трампу "за високу інтенсивність роботи американської команди".
