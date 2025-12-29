Україна та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки та гарантій безпеки - Умєров
Київ • УНН
Команди України та США значно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Досягнуто домовленості про продовження консультацій та підготовку наступних етапів діалогу, включаючи зустрічі лідерів у Вашингтоні в січні.
Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками зустрічей у США 28 грудня, передає УНН.
У Сполучених Штатах відбулася важлива зустріч лідерів у межах триваючого переговорного процесу. Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні
За його словами, гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату.
Секретар РНБО також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість.
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах29.12.25, 13:59 • 14487 переглядiв