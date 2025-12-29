Україна та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки та гарантій безпеки - Умєров

$42.060.13
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6636 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8714 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12815 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14485 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18890 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35548 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54799 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59174 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51902 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 29032 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21565 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху29 грудня, 09:45 • 24818 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17462 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14439 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 14500 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 17530 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139616 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 183978 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 101819 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Європа
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2250 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21616 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34419 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44933 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139616 перегляди
Україна та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки та гарантій безпеки - Умєров

Київ • УНН

 • 2334 перегляди

Команди України та США значно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Досягнуто домовленості про продовження консультацій та підготовку наступних етапів діалогу, включаючи зустрічі лідерів у Вашингтоні в січні.

Україна та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки та гарантій безпеки - Умєров

Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками зустрічей у США 28 грудня, передає УНН.

У Сполучених Штатах відбулася важлива зустріч лідерів у межах триваючого переговорного процесу. Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні 

- повідомив Умєров.

За його словами, гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату.

Секретар РНБО також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість.

Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах29.12.25, 13:59 • 14487 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Рустем Умєров
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна