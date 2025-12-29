Україна та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки та гарантій безпеки - Умєров

Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками зустрічей у США 28 грудня, передає УНН.

У Сполучених Штатах відбулася важлива зустріч лідерів у межах триваючого переговорного процесу. Команди України та США відчутно просунулися в опрацюванні мирної рамки, гарантій безпеки та послідовності подальших кроків. Домовилися про продовження консультацій найближчим часом та підготовку наступних етапів діалогу, зокрема зустрічей на рівні лідерів у Вашингтоні в січні - повідомив Умєров.

За його словами, гарантії безпеки залишаються ключовою умовою для досягнення стійкого результату.

Секретар РНБО також висловив вдячність президенту США Дональду Трампу, Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за конструктивну роботу і залученість.

