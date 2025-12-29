Украина и США заметно продвинулись в разработке мирной рамки и гарантий безопасности - Умеров
Киев • УНН
Команды Украины и США заметно продвинулись в разработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов. Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встреч в США 28 декабря, передает УНН.
В Соединенных Штатах состоялась важная встреча лидеров в рамках продолжающегося переговорного процесса. Команды Украины и США заметно продвинулись в разработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов. Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе
По его словам, гарантии безопасности остаются ключевым условием для достижения устойчивого результата.
Секретарь СНБО также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру за конструктивную работу и вовлеченность.
