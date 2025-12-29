Украина и США заметно продвинулись в разработке мирной рамки и гарантий безопасности - Умеров

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 2696 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 2096 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 13586 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 30552 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 50155 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 55492 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 49482 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39304 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43395 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51652 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4.2м/с
87%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 9932 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 23905 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14602 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 18245 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 7340 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 3576 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 7410 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35254 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133655 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 178366 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джорджия Мелони
Ван И (политик)
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Закарпатская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14633 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 32343 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 42878 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133658 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43269 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Украина и США заметно продвинулись в разработке мирной рамки и гарантий безопасности - Умеров

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Команды Украины и США значительно продвинулись в разработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов. Достигнута договоренность о продолжении консультаций и подготовке следующих этапов диалога, включая встречи лидеров в Вашингтоне в январе.

Украина и США заметно продвинулись в разработке мирной рамки и гарантий безопасности - Умеров

Команды Украины и США заметно продвинулись в разработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов. Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров по итогам встреч в США 28 декабря, передает УНН.

В Соединенных Штатах состоялась важная встреча лидеров в рамках продолжающегося переговорного процесса. Команды Украины и США заметно продвинулись в разработке мирной рамки, гарантий безопасности и последовательности дальнейших шагов. Договорились о продолжении консультаций в ближайшее время и подготовке следующих этапов диалога, в частности встреч на уровне лидеров в Вашингтоне в январе 

- сообщил Умеров.

По его словам, гарантии безопасности остаются ключевым условием для достижения устойчивого результата.

Секретарь СНБО также выразил благодарность президенту США Дональду Трампу, Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру за конструктивную работу и вовлеченность.

Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах29.12.25, 13:59 • 2100 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Рустем Умеров
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина