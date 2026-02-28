$43.210.00
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
11:55 • 17954 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и Израиля
28 февраля, 08:36 • 21160 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 28144 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 33914 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофы
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 45277 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 43487 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 48629 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 46569 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 43919 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
публикации
Эксклюзивы
Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что военные операции США и Израиля против Ирана выходят за рамки международного права. Он считает, что действия США направлены на предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб констатировал, что военная операция США и Израиля против Ирана выходит за рамки международного права. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Подробности

Стубб отметил, что в значительной степени действия США против Ирана выходят за рамки традиционного международного права.

Обычно легитимизации такого типа атак добивались либо со стороны ООН, либо по меньшей мере со стороны союзников. Сейчас об этом особо не говорилось

- отметил президент в утреннем радиоэфире.

Он выразил мнение, что действия США явно имеют целью не дать Ирану получить собственное ядерное оружие.

Стубб считает, что потенциальные дальнейшие переговоры будут проходить непосредственно между США и Ираном.

Напомним

Совет Безопасности ООН соберется в субботу в 23:00 по киевскому времени для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке. Заседание инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Александр Стабб
Организация Объединенных Наций
Финляндия
Соединённые Штаты
Иран