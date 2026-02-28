Операция США против Ирана выходит за рамки традиционного международного права - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб констатировал, что военная операция США и Израиля против Ирана выходит за рамки международного права. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Подробности

Стубб отметил, что в значительной степени действия США против Ирана выходят за рамки традиционного международного права.

Обычно легитимизации такого типа атак добивались либо со стороны ООН, либо по меньшей мере со стороны союзников. Сейчас об этом особо не говорилось - отметил президент в утреннем радиоэфире.

Он выразил мнение, что действия США явно имеют целью не дать Ирану получить собственное ядерное оружие.

Стубб считает, что потенциальные дальнейшие переговоры будут проходить непосредственно между США и Ираном.

Напомним

Совет Безопасности ООН соберется в субботу в 23:00 по киевскому времени для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке. Заседание инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон.