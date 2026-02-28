Иран обещает "сокрушительный" ответ на атаки Израиля
Киев • УНН
Иран готовится к ответным действиям после ударов Израиля по стране, заявляет иранский чиновник. Ответ будет "сокрушительным" после того, как Израиль нанес удары по Ирану.
Иран готовится к ответным действиям после того, как Израиль нанес удары по стране. Об этом изданию Reuters заявил иранский чиновник, передает УНН.
Детали
Как заявил чиновник, "Иран готовится к ответным действиям" после того, как Израиль в субботу нанес удары по стране.
По его словам, "ответ будет сокрушительным".
Контекст
В субботу, 28 февраля в центре столицы Ирана прозвучало, по меньшей мере, три взрыва. Впоследствии стало известно, что это произошло в результате атаки Израиля.
Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.
Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.
Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.
Напомним
Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, направляющихся в Тбилиси, Алматы, Дубай.
В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном.