Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав ударів по столиці Ірану - також ударів по Тегерану завдали і США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Представник США повідомив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю.

Також повідомляється, що на території Ірану було атаковано близько 30 цілей, включаючи президентський плац і штаб-квартиру розвідки.

Нагадаємо

Удар по Тегерану відбувся через кілька хвилин після того, як міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану.

Тим часом в Ізраїлі було введено надзвичайний стан, повітряний простір країни офіційно закрито. В мережі з’явились фото і відео ударів по столиці Ірану.

