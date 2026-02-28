$43.210.03
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 13246 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 27909 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 31786 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 41398 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 40694 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 41003 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 55872 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46982 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 40411 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару27 лютого, 21:30 • 10565 перегляди
Орбан використовує енергетичну суперечку з Україною як інструмент піару перед парламентськими виборами27 лютого, 22:38 • 5558 перегляди
У білорусі засудили двох журналістів до тривалих термінів ув'язнення за звинуваченням у держзраді27 лютого, 22:58 • 5236 перегляди
Масштабна пожежа спалахнула на НПЗ у краснодарському краї через атаку безпілотників27 лютого, 23:40 • 5640 перегляди
США розпочали процес конфіскації танкера Skipper та майже 2 млн барелів венесуельської нафти28 лютого, 00:55 • 7918 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 13995 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 19312 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 19272 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 23903 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 25564 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 10919 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 11581 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 12281 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 28150 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 25912 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки

Київ • УНН

 • 750 перегляди

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані. Серед уражених об'єктів – президентський плац та штаб-квартира розвідки.

Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав ударів по столиці Ірану - також ударів по Тегерану завдали і США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.

Деталі

Представник США повідомив телеканалу Al Jazeera, що атаки на Іран були здійснені в рамках спільної військової операції США та Ізраїлю.

Також повідомляється, що на території Ірану було атаковано близько 30 цілей, включаючи президентський плац і штаб-квартиру розвідки.

Нагадаємо

Удар по Тегерану відбувся через кілька хвилин після того, як міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок "превентивного удару" проти Ірану.

Тим часом в Ізраїлі було введено надзвичайний стан, повітряний простір країни офіційно закрито. В мережі з’явились фото і відео ударів по столиці Ірану.

Також УНН повідомляв, що Пакистан здійснив удари по талібах в Афганістані.

Євген Устименко

Воєнний стан
Сутички
Ізраїль
Афганістан
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Пакистан
Іран