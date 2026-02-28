$43.210.03
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 15171 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 21895 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 31834 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 33794 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 37818 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 52145 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45686 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39319 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33478 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Орбан використовує енергетичну суперечку з Україною як інструмент піару перед парламентськими виборами

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан посилив конфлікт з Україною напередодні виборів, щоб підняти рейтинги. Він назвав призупинення транзиту нафти нападом на країну.

Орбан використовує енергетичну суперечку з Україною як інструмент піару перед парламентськими виборами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поставив конфлікт із Києвом у центр своєї передвиборчої кампанії, намагаючись зупинити падіння рейтингів через звинувачення на адресу України. На тлі наближення виборів 12 квітня, де його партія "Фідес" суттєво відстає від опозиції, політик вдався до різкої риторики, назвавши призупинення транзиту нафти трубопроводом "Дружба" нападом на країну. Про це повідомляє WSJ, пише УНН.

Деталі

Орбан відкрито використовує загрозу енергетичної кризи для мобілізації виборців, погрожуючи заблокувати 90 мільярдів євро допомоги від ЄС для України та чергові санкції проти росії.

Політизація технічних проблем нафтопроводу заради рейтингів

Попри те, що перебої з постачанням нафти спричинені влучанням російського безпілотника в українську частину трубопроводу, угорський прем'єр ігнорує технічну сторону питання, перетворюючи його на політичне шоу.

Україна оцінює збитки нафтопроводу "Дружба" - Bloomberg дізналося, що відомо щодо ремонту27.02.26, 19:30 • 3130 переглядiв

Він звинуватив Україну в затримці ремонту з політичних мотивів та заявив, що Київ нібито намагається втягнути Угорщину у війну. Аналітики розцінюють скликання Ради оборони та розгортання військ навколо електростанцій як елемент політичного інструментарію Орбана, спрямований на нагнітання страху та демонстрацію себе як єдиного захисника нації.

Опозиція звинувачує прем'єра в розпалюванні паніки як передвиборчому трюку

Головний опонент Орбана, лідер партії "Тіса" Петер Мадяр, прямо назвав дії глави уряду "заздалегідь спланованим передвиборчим трюком" для маніпуляції громадською думкою.

Орбан просить ЄС втрутитися та перевірити роботу нафтопроводу "Дружба"26.02.26, 14:13 • 4210 переглядiв

Опозиція наголошує, що замість вирішення економічних проблем та боротьби з корупцією, через яку в країні скоротилися інвестиції, прем'єр створює штучний образ зовнішнього ворога.

Наразі партія Орбана відстає від сили Мадяра на 20 відсоткових пунктів, що змушує чинного голову уряду максимально радикалізувати антиукраїнську позицію задля утримання влади.

Орбан посилив антиукраїнську риторику напередодні виборів і блокує допомогу ЄС Києву25.02.26, 23:05 • 12236 переглядiв

Степан Гафтко

