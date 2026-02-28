Орбан використовує енергетичну суперечку з Україною як інструмент піару перед парламентськими виборами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поставив конфлікт із Києвом у центр своєї передвиборчої кампанії, намагаючись зупинити падіння рейтингів через звинувачення на адресу України. На тлі наближення виборів 12 квітня, де його партія "Фідес" суттєво відстає від опозиції, політик вдався до різкої риторики, назвавши призупинення транзиту нафти трубопроводом "Дружба" нападом на країну. Про це повідомляє WSJ, пише УНН.

Деталі

Орбан відкрито використовує загрозу енергетичної кризи для мобілізації виборців, погрожуючи заблокувати 90 мільярдів євро допомоги від ЄС для України та чергові санкції проти росії.

Політизація технічних проблем нафтопроводу заради рейтингів

Попри те, що перебої з постачанням нафти спричинені влучанням російського безпілотника в українську частину трубопроводу, угорський прем'єр ігнорує технічну сторону питання, перетворюючи його на політичне шоу.

Він звинуватив Україну в затримці ремонту з політичних мотивів та заявив, що Київ нібито намагається втягнути Угорщину у війну. Аналітики розцінюють скликання Ради оборони та розгортання військ навколо електростанцій як елемент політичного інструментарію Орбана, спрямований на нагнітання страху та демонстрацію себе як єдиного захисника нації.

Опозиція звинувачує прем'єра в розпалюванні паніки як передвиборчому трюку

Головний опонент Орбана, лідер партії "Тіса" Петер Мадяр, прямо назвав дії глави уряду "заздалегідь спланованим передвиборчим трюком" для маніпуляції громадською думкою.

Опозиція наголошує, що замість вирішення економічних проблем та боротьби з корупцією, через яку в країні скоротилися інвестиції, прем'єр створює штучний образ зовнішнього ворога.

Наразі партія Орбана відстає від сили Мадяра на 20 відсоткових пунктів, що змушує чинного голову уряду максимально радикалізувати антиукраїнську позицію задля утримання влади.

